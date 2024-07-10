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鮑威爾：減息太晚或遏經濟 交易員押注9月減息概率維持逾七成

【明報專訊】美聯儲主席鮑威爾昨晚出席參議院銀行委員會聽證會，對美國通脹及就業市場的進展釋出樂觀信號。他預先準備的講辭指出，美聯儲過去兩年在實現2%通脹目標方面取得可觀進展，就業市場狀况在保持強勁的同時有所降溫，反映美聯儲實現通脹和就業目標的風險「趨於更好的平衡」（coming into better balance）。他說，鑑於過去兩年在遏抑通脹和冷卻就業市場方面所取得的進展，「通脹高企並非當前唯一的風險」，若減息太晚，或減幅太小，可能會過度遏抑經濟活動和就業。

雖然鮑威爾亦有提到，若減息太早或減幅太大，可能會妨礙或逆轉通脹回落的進程，不過市場認為鮑威爾強調減息太晚的風險，似乎暗示美聯儲正考慮放寬貨幣政策；加上鮑威爾形容，美國「經濟不再過熱」，就業市場已從疫情期間的極端情况「大幅降溫」，並且在很多方面已回復到疫情前的水平。這些經濟評估，都反映美聯儲的減息理據愈來愈充分，刺激標普500指數及納指早段再創新高。

減息理據漸充分 標指納指早段再新高

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，鮑威爾的言論，反映美聯儲在降低通脹和維持就業市場穩健之間的權衡，可能正在發生變化，預示鮑威爾將「更關注何時減息」。Timiraos稱，美聯儲官員試圖平衡的兩種風險，一是減息太慢恐拖垮經濟，導致失業率急升；另一風險是利率太低會刺激經濟，令通脹居高不下。對此鮑威爾表示：「我們正平衡這兩種風險。這確實是我們近期思考的本質。」

Timiraos形容，鮑威爾對減息時機，保持開放的選擇，卻幾乎沒有為美聯儲可能開始減息的具體時間，向市場作出任何暗示，僅表示在考慮調整利率時，美聯儲將仔細評估最新數據及其對前景的影響，而美聯儲「將在逐次會議」，就貨幣政策作出決定。鮑威爾的發言，對交易員的減息預期沒有顯著影響。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注9月開始減息的概率，以及今年底前減息兩次的概率，同樣繼續維持在七成以上。

耶倫：現就業市場引發通脹擔憂壓力較小

鮑威爾提到，美聯儲認為對通脹持續邁向2%目標更具信心前，減息並不合適，儘管第一季數據並沒有為美聯儲減息帶來更大的信心，不過最近的通脹數據已顯示出「溫和的進展」，「更多好的數據將增強美聯儲對通脹持續向2%目標的信心」。路透社形容，鮑威爾的言論似乎顯示美聯儲對通脹邁向目標水平更具信心。

美國財長耶倫昨亦表示，就業市場不再像疫情好轉初期那樣，推動美國通脹急升。 她說，在疫情好轉期間，就業市場曾「非常緊張」，現在就業市場仍然強勁，但引發通脹擔憂的壓力較小，其言論與鮑威爾的觀點相呼應。

（綜合報道）

[國際金融]