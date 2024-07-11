內地上月CPI回落 升0.2%遜預期 PPI跌幅連續3個月收窄 高盛降全年預測

明報記者 歐陽偉昉

內地6月份CPI升幅減少受食品價格下跌影響，雖然佔比較重的豬肉價格按年急升18.1%，不過被鮮果和鮮菜價格下跌所抵消，整體食品煙酒價格影響CPI下跌0.31個百分點。撇除食品和能源的核心通脹6月按年上升0.6%，升幅與5月相同，按月則跌0.1%，連續第二個月按月下跌。6月消費品物價按年跌0.1%，按月跌0.4%；內地汽車價格戰持續，6月交通工具物價按年跌5.3%，按月跌1%。另一主要項目衣著類物價按年升1.5%%，不過按月變幅由5月升0.4%轉跌0.2%。

汽車價格戰持續

交通工具物價按年跌5.3%

內地服務業消費支持疫後零售，不過6月相關物價有所放緩，旅遊物價按年升3.7%，較5月升幅放緩0.5個百分點；計及房租的服務類物價格按年增0.7%，較5月放緩0.1個百分點。內地券商東方金誠報告指出，6月CPI按月跌幅明顯高於近10年水平，核心通脹亦繼續明顯偏低，顯示去年初以來物價上升動能偏弱持續。目前物價偏低，受樓市低迷、居民可支配收入增速下降影響，消費需求不足，及後通脹最重要是視乎樓市何時企穩，以提振居民消費信心，以及當局補貼消費力度，以彌補收入增長放緩影響。

分析：消費需求較預期弱

人行9月料下調1年期LPR

PPI方面，6月生產品出廠價格按年跌幅收窄0.6個百分點至0.8%，受銅價和煤價上升影響，有色金屬出廠價格按年上升11.5%，按月上升1.6%。不過消費品出廠價格按年跌0.8%，按月跌0.1%，與5月份幅度相同。彭博經濟研究高級經濟學家曲天石指出，PPI數據同樣顯示消費疲弱，耐用品和一般日用品出廠價格分別下跌2.1%和0.1%，均較5月放緩。他指在去年同期CPI基數有利之下，通脹仍意外降溫，反映消費需求或較預期更弱，加強對人民銀行加大經濟刺激的預期，料人行將在9月下調1年期貸款市場報價利率（LPR）0.1厘。