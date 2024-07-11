恒指失守牛熊線 「中特估」捱沽中海油挫3.5％

隔晚美股納指與標指再創歷史新高，恒指昨高開90點後最多升242點，惟受內地經濟數據疲弱及A股回軟影響，升幅逐步收窄，午後一度跌68點，最終收報17,471點，跌0.29%，見兩個半月以來收市低位，國指跌0.39%，收報6251點，科指跌不足1點，收報3600點。北水南下合計淨流入減至8.65億元，連續11日淨流入，累計涉資290.34億元，中移動（0941）及聯通（0762）分獲北水淨買2.11億元及1.12億元，中海油（0883）及神華（1088）遭淨沽3.19億元及2.39億元。

中證監批准中證金暫停轉融資業務

科技股個別發展，百度（9888）股價急升逾10%，為升幅最大藍籌，騰訊（0700）偏軟；「中特估」概念股有沽壓，中海油、中石化（0386）齊跌3.5%，中石油（0857）亦跌3%，中移動跌近1%；煤炭股、電力股捱沽，神華、中煤能源（1898）跌半成，兗礦能源（1171）跌7.4%。中國宏橋（1378）跌近7%，是跌幅最大藍籌。

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股昨日跌幅不算大，但總體上仍處反覆下跌模式，走勢上，恒指仍受制前一個微型浪頂18,133點，一浪低於一浪的形態未改，估計後市仍會反覆向下。

另外，中證監昨公布，依法批准中證金融公司暫停轉融券業務的申請，7月11日（今天）起實施。存量轉融券合約可以展期，但不得遲於9月30日了結。同時，批准證券交易所將融券保證金比例由不得低於80%上調至100%，私募證券投資基金參與融券的保證金比例由不得低於100%上調至120%，自7月22日起實施。