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恒指公司：港股通央企價值指數跑贏大市

標籤：經濟

【明報專訊】首隻央企主題的ETF產品昨日在港首掛表現不似預期，但恒生指數公司「用數據說話」，稱恒生港股通央企價值指數 （「HSSCCSV」）年初以來升逾26%，過去3年升幅更達60.6%，顯著跑贏大市。

年初以來升逾26%

恒指公司表示，自2022年11月中國證監會主席提出要「探索建立具有中國特色的估值體系」（中特估）後，央企已成為港股的投資焦點，其中以恒生中國央企指數（「HSCSOE」）為代表，國務院國資委或財政部監管的央企年初至今總回報達 22%，跑贏以恒生綜指為代表的大市5.4%的升幅。

恒生港股通央企價值指數於去年10月推出、並追溯至2019年9月，以符合港股通資格的央企作為選股範圍，以及捕捉價值因子的風險溢價。有關指數年初至今上升26.3%，過去3年升幅更加擴大至60.6%，分別跑贏恒生綜指21個百分點以及92.2個百分點。

截至7月9日，恒生港股通央企價值指數的股息率達6厘，市盈率為5.4倍，3年年化波動率為19.5%，相對恒生綜指的市盈率及3年年化波動率分別為11.4倍及25.7%。行業分佈方面，金融業為恒生港股通央企價值指數的最大行業，比重達34%，緊隨其後是地產建築業（12%）及電訊業（11%）。