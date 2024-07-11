羅兵咸永道傳內地裁員至少百人 發言人：按市場需求優化架構 決定艱難

明報記者 蕭嘉聰、陳偉燊

據《南方都市報》引述消息稱，羅兵咸近日裁員集中在審計部門，其他部門也在裁減人手，未知整體裁員規模。報道提到，審計部門受恒大事件拖累，很多國企、央企都不敢委任該行進行核數。

內媒：國企央企不敢再委任核數

根據資料，羅兵咸截至去年在內地共有291名合伙人及逾1700名會計師，該行為2022年內地會計師行中收入最高。羅兵咸回應本報查詢時表示，由於外部客觀情况的變化，該行根據市場需求相應優化組織架構。發言人稱，該行一直珍視人才並持續多年大力投資於人才培養，此次調整是艱難的決定，正逐步與員工展開充分的溝通，並確保調整方案遵守中國勞動法相關規定。

羅兵咸近月深陷審計負面消息困擾，恒大被中證監指控財務造假後，時任亞太及中國區主席及首席執行官趙柏基於4月時隨即捲入匿名信風波。趙柏基上月亦已離職，由李丹接手亞太及中國區主席。當時一封標題為「是誰把普華永道帶入恒大這個火坑的？」的匿名公開信在網上流傳，直指趙柏基是「普華永道審計恒大失敗的最終責任人」，事件亦引起監管當局關注。事實上，羅兵咸除了面對中證監的破記錄罰款，今年已有逾40家香港上市的股份決定停聘該行（見表），當中不乏國企或央企，包括中石油（0857）、國藥（1099）等大型公司。

彭博：其他行接數十份求職查詢

彭博日前已報道，在最新一輪的裁員之前，監管處罰的憂慮以及企業客戶流失令羅兵咸的內地員工感到不安，其他主要國際和國內會計師事務所的合伙人收到來自該行員工的數十份求職查詢。