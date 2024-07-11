會財局：羅兵咸對恒大審計質素仍在調查

【明報專訊】會計及財務匯報局因應4月19日發布新聞稿，針對傳媒廣泛報道一份有關指控羅兵咸永道會計師事務所的質量管理系統，以及其對中國恒大（3333）審計質素有缺失的舉報信，作出跟進，對羅兵咸就舉報信中指控完成內部調查，並完成嚴謹審查。會財局指所收集證據，不足以支持對羅兵咸的質量管理系統指控。至於有關對中國恒大審計質素的指控，該局正就羅兵咸相關審計進行獨立調查。
會財局稱，舉報信的指控是指羅兵咸未能建立及維持有效的質量監控制度，以確保審計質素以及遵守專業準則和適用的法律及法規要求；向中國恒大提供審計及其他專業服務時，未能遵守有關客戶承接及維持客戶關係的專業準則；以及未能分配適當人員負責會計師事務所質量管理系統的關鍵職位，有可能損害事務所的監控職能。
考慮到公眾指控的嚴重性、公眾對會計專業誠信的信心的潛在影響，以及事件牽涉的公眾利益，會財局決定作出公布。該局亦敦促公眾透過官方渠道，直接向其匯報任何投訴與或舉報指控，讓其能夠徹底、有效及保密地調查個案，從而維護調查過程的公平性及完整性，並保障公眾利益。
此外，路透引述消息稱，國家財政部對會計師行進行更嚴格審查，關注在揭露企業不法行為做得不足夠，今次主要集中德勤、安永、羅兵咸永道及畢馬威，對一些金融公司和高槓桿公司進行的審計工作。據稱財政部要求四大會計師行提交的文件較以往例行審查大增。