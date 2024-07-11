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日媒指大灣區航空今秋開仙台航線

【明報專訊】據《日本經濟新聞》報道，大灣區航空擬於今年秋季開通香港至日本仙台的定期航班，預計每周營運3至4班，消息一旦落實，將成為13年來首條香港至仙台的定期航班。

伙東瀛遊暑假運營往返包機

報道指大灣區航空機組人員和地面工作人員已經就位，惟航空燃料供應仍存在不確定性，一旦燃料供應問題解決，就會立即啟動仙台航班。同時，大灣區航空將與東瀛遊（6882）合作，並計劃在7月到8月期間運營6個往返的包機航班。所使用的大灣區航空仙台航班機型為波音737-800，定期航班亦將使用相同機型。翻查大灣區航空網站，目前公司在日本航點只有大阪關西和東京成田。

大灣區航空回覆本報查詢時稱，集團積極拓展飛行網絡，如開辦新航點的定期航班服務，會適時作出公布、並確認現時公司與本港旅行社以包機形式於本年7月至8月期間合辦來往香港與仙台、德島及米子的航班服務。

另有網上消息指出，除了仙台，大灣區航空將會開辦札幌及濟州航線。

網傳另開札幌濟州航線

自2011年2月，國泰（0293）旗下國泰港龍航空停辦香港至仙台定期航班以來，本港一直未有定期直航班機往來仙台。據仙台機場網站顯示，該機場目前有定期國際班機往返首爾、台北、北京、上海、大連等地，經營相關航班的海外航空公司包括長榮、國航（0753）、老虎航空、泰航、 韓亞航空等。