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路透：月底議息會議 日央行或降經濟增長預測

【明報專訊】路透引述知情人士稱，日本央行可能在7月底的議息會議，下調今年經濟增長預測，但預計未來幾年的通脹率仍將保持在2%的目標附近，從而保持了本月加息的可能性。金融類股向上，日經指數昨收報41,831點，連續兩天創收市新高。由於藍籌股及指數期貨獲大量海外買盤，日經指數過去兩天累計升超過1000點。

路透社引述熟悉日本央行想法的知情人士稱，日本央行罕有地下調GDP歷史數據，可能導致日本央行輕微下調本財年的經濟增長預期，但央行可能不會大幅調整2025和26財年的經濟預期，並將繼續維持經濟仍將溫和復蘇的觀點。日本央行4月預測，在截至2025年3月的本財年，日本經濟將增長0.8%，並在2025及26財年各增長1%。

日圓人幣關聯升 加劇亞幣下跌風險

由於日圓兌美元持續偏軟，日本6月企業商品物價指數（PPI）按年升2.9%，較5月的2.6%升幅進一步加快。彭博社指出，面對美元強勢，日圓與人民幣的關聯性提升，加劇了亞洲其他貨幣普遍下跌的風險。根據彭博社匯編數據，美元兌人民幣，與美元兌日圓之間的120天關聯性，在本周攀升至0.54，是彭博社自2007年開始匯編相關數據以來最高。關聯性數值1，代表人民幣與日圓的波動一致。

鑑於中國在全球出口市場的競爭力，人民幣常被視為亞洲「貨幣之錨」。作為全球第三大經濟體的日本，其貨幣也有類似影響力。瑞穗指出，若說亞洲貨幣不受日圓和人民幣貶值影響，確實令人難以置信。緊密的供應鏈及投資聯繫，意味亞洲貨幣將受到日圓和人民幣下滑的重大影響。人民幣及日圓偏軟，可能促使亞洲多國央行允許本幣加快貶值，以維持出口競爭力。

（綜合報道）

[國際金融]