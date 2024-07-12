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長建研英第二上市 分析：助收窄折讓 公司：不集資 不同地域股東可受惠

【明報專訊】長江基建（1038）昨日宣布，考慮在不集資下到海外作第二上市、例如倫敦證券交易所。公司解釋，潛在第二及額外上市可讓身處不同地域的股東受惠，同時有助提升公司的形象，並提供更廣闊的市場讓其股份交易。證券界估計，長建此例一開，港股到英國上市會陸續有來。大行大和資本市場認為，長建此舉有助收窄估值折讓。該股在昨日收市前已升2.66%，全系股價亦做好，母公司長和（0001）股價升幅更跑贏全系，全日升4.74%。

明報記者 陳偉燊

於公布考慮在英國第二上市前，長建年初以來在英國已頻頻出擊，分別於北愛爾蘭及英格蘭收購配氣網絡Phoenix Energy及再生能源組合UU Solar，令該集團在英國的基建項目增至8個（見表），亦令英國市場對長建的重要趨升，按地區劃分，撇除新收購項目，長建去年度來自英國基建業務貢獻最多盈利，達30.5億元，佔比達35.76%（見圖）。若撇除電能的盈利，純按地區盈利計算，其英國業務的盈利佔比更高達50%。

助獲取國際投資者資金

長江基建解釋，潛在第二及額外上市可讓身處不同地域的股東受惠，同時有助提升公司形象，並提供更廣闊的市場讓股份交易。據了解，長建此舉除可增加其國際知名度及強化國際基建投資者的地位，亦對未來籌集資金或安排借貸，會有更好條件，為將來收購時增添優勢；亦可讓其獲取來自國際投資者如英國退休基金的龐大資本，從而增加長遠股份的流通性，並料股東可受惠於買賣時間延長。散戶投資者更有機會透過當地交易所，投資於長建的國際性基建投資組合。若其在英國第二上市，可與英國或歐洲同業在同一市場掛牌買賣。亦可促進包括現有銀行的駐英分析師等金融機構對長建之研究。

外電指匯豐正跟長建合作

現時在港、英兩地上市的股份，除了正醞讓在倫敦上市的長建之外，包括中國國航（0753）、大唐國際發電（0991）、匯控（0005）、渣打集團（2888）等。據外電報道稱，匯豐與長建正就部署英國第二上市方面合作。截至昨晚截稿前，未見長建有任何登記提交到倫敦證券交易所。

大和資本發表報告指出，長建約有五成盈利來自英國，亦料其早作準備，到英國第二上市屬可行之舉。於免集資下到外國上市，可免除投資者對股權攤薄的顧慮，相信今次公布對長建帶來正面效應，並幫助該股的估值折讓收窄。現價反映出來的股息收益率高達5.6厘本已具吸引力，並料會吸引擬購買高息的「北水」投資者。大和重申對該股給予「買入」評級。

彭偉新：類似個案陸續有來

另外，獨立股評人彭偉新亦表示，內地投資者未見對長建有太大興趣下，長建尋求到海外上市早為市場所預期。他估計類似長建到英國第二上市的個案將陸續有來。