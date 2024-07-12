和黃醫藥18年前赴英 交投疏落轉港美IPO

長和系對倫敦資本市場不陌生

長和系旗下和黃醫藥早於2006年於英國AIM第一上市，惟交投較為疏落，之後亦轉移到美國及香港上市集資。隨着長江基建推進到英國第二上市，一般預期公司有機會可以和歐洲及英國的基建上市巨企如法國Vinci（全球特許經營和建築業公司）、英國Balfour Beatty PLC（英國最大的承建商）變成同級。而長江基建以UK Power Networks等英國大型基建品牌到當地上市，或有機會獲得當地投資者注目。這對近年歐美資金暫時卻步的港股而言，或有望重新引起外國投資者注意並改在當地買入。

國航大唐發電英長期無成交

至於在英國上市的其他股份方面，除了匯豐控股（0005）及渣打集團（2888）傳統英資銀行交投活躍外，在當地上市的買賣一般交投有限，例如中國國航（0753）及電力股大唐發電（0991）在當地市場更是長期沒有報價及成交。至於在英國上市的華泰證券存託證券（HTSC.L），則有報價卻無甚交投。長建能否以眾多為英國人熟悉的當地基建公司品牌而為當地投資者垂青，效果待現。