科網電動車股帶動 恒指急漲360點

北水淨流入縮減至4.7億

鮑威爾放鴿言論刺激隔晚美股三大指數齊升逾1%，而中證監出招暫停轉融券業務，亦令內地股市出現反彈，四連跌的恒指昨日高開157點後，升幅逐步擴大，尾市更一度升392點，收市仍升360點或2.1%，收報17,832點，國指升120點或1.9%，收報6371點，科指升96點或2.7%，收報3696點。北水南下合計淨流入進一步縮減至4.74億元，連續12日累計流入295億元。大市成交輕微回落至1003億元。

科技股齊漲，市傳馬雲回國現身阿里巴巴（9988）杭州總部，阿里升3.2%收報75.45元，京東（9618）、百度（9888）升逾2%，騰訊（0700）升近2%；本地地產股亦普遍上升，新世界（0017）揚5.5%（見表2）；保險股有追捧，友邦（1299）彈4.3%，中壽（2628）、中國太平（0966）升逾2%。

馬雲傳回杭州總部 阿里升3.2%

受惠Tesla股價連日做好，理想汽車（2015）升7%，中升控股（0881）升6%，為昨日升幅最大兩隻藍籌，蔚來（9866）升逾半成，小鵬（9868）更升逾11%；手機設備股亦向上，瑞聲科技（2018）升6%，舜宇光學（2382）升4.5%，丘鈦科技（1478）發盈喜，股價炒高24%，高偉電子（1415）升3.2%創新高。

獨立股評人熊麗萍表示，昨日升市主要因為鮑威爾連日放鴿的言論，令市場憧憬9月減息機會進一步增加，至於中證監暫停借貨沽空，她認為，內地股市現時的沽空情况已經不多，暫停借貨沽空實際意義不大，但亦算是國家於新「國九條」後繼續為股市推出的動作。後市方面，熊麗萍認為，雖然下周三中全會開幕，但之前未有「放風」好消息，反認為如果到時才釋出利好政策，有助股市向上，加上業績期即將展開及內地稍後公布的第二季經濟數據，都是市場的焦點，如果今日假期前恒指仍能企穩，下周可望向好。