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高盛資管：溫和高配股票 看好美日股市

【明報專訊】市場正觀望美國的減息動向，高盛資產管理多元資產方案聯席首席投資總監Neill Nuttall昨日在港與傳媒會面時表示，儘管在今年尾至明年有機會減息，但受到地緣政治因素影響，加上繼法國大選有意外「賽果」後，其他進入大選的國家政局待定，因此認為多元策略較為可取，建議可溫和高配股票，看好美日股市。

對中國市場持中性態度

資產配置上，Neill仍看好美股、日股、短債，並認為人工智能（AI）仍有前景，目前只是發展初階，估計將來不限於現時數隻股份選擇。他以上世紀的運輸工具及科網創新為例，認為AI的發展會有過之而無不及。日股方面，他料短期投資回報或受日圓下跌影響，但是料隨着美元單邊升勢轉變，加上日本企業積極回購，甚至有43%的盈利來自海外，出口會受惠於日圓貶值，因此仍看好日股。美股方面，他看好資源股，並料原油價格會持續上升，甚至估計在當地降通脹、半導體法案等帶動下，工業股會最終受惠。

在債券及貴金屬市場方面，Neill認為，在經過較長時間高息後減息，預期國債孳息率曲線會變斜，債息會呈現緩慢回落，加上債務市場由金融海嘯時從私人市場至近年側重於公營市場，配置短債較可取。黃金市場表面上處於高價每盎司2400美元，但是他認為若計及通脹，金價實際只相當於1970、80年代的800美元左右。

他又稱，投資者一向有透過中國相關的澳元、商品涉足內地市場投資，觀乎目前內地股市估值較低，他相信或提供投資機會，並對中國市場持中性態度，正觀望及部署適時配置中國相關資產。