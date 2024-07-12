長實東莞新盤據報劈價 五折出售

最低每平方米1.3萬元人民幣

報道指出，該盤置業顧問表示每平方米1.3萬元的戶型已賣完，只是噱頭；現在只有每平方米1.4萬元的戶型，剩下10套現房，若全款購買，現在買明天就能收樓。

報道稱，海逸豪庭是長實旗下和記黃埔開發，位於東莞市厚街鎮橫崗水庫旁，總建築面積達200萬平方米，擁有2000畝海逸高爾夫國際錦標級球場，是東莞少有的千畝單盤之一。

據東莞市住建局官網，海逸豪庭最近一期取得預售證的時間為2023年6月，備案單價每平方米3.1萬至4.3萬元。而此前取得預售證的時間，就要追溯到2022年2月和2021年12月等內地樓市依然火熱的時間。

報道引述東莞資深地產從業人士指，海逸豪庭這批產品毛坯（單位僅有初步裝修、如僅有門框沒有門）備案價約每平方米2.4萬至2.7萬元，從這個角度看是相當於打了五折。但這批洋房備案已久，所以不能說是「跳水」或者突降，只能說是降價走量。