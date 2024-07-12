會財局：大型會計行查察表現改善 未因個別事件拖累港會計界 滿意今年報告

明報記者 江陵凱

報告指出，當局年內查察20間公眾利益實體核數師（即有負責上市公司及上市基金審計的核數師），涉56個公眾利益實體項目及17個非公眾利益實體項目；13間非公眾利益實體核數師，涉25個非公眾利益實體項目。整體會計行及項目查察數量分別按年增27%及61%。

A類會計行安永表現最佳

賴翠碧表示，該局於今年公布的查察報告中，加入類別A及類別B（審計10至100間）會計行的名稱，盼新做法可提升監管透明度，同時亦希望有助提升會計行的自律性、問責性和審計質素，亦昐可令投資者和上市實體能透過報告，助分別作更佳投資及選擇會計行的決定。

會財局報告中表列的類別A會計行，列明各項目的評分和數量（見表），而近期陷入中國恒大（3333）會計審議風波的羅兵咸永道，為6間被查察的類別A會計行中表現為第二最佳，被查察的7個項目中有5間獲評1分及2分，佔比達71%，僅次於安永的佔八成最高評分佔比。

會財局查察部署任主管劉建汝特別指出，6間被查察的類別A會計行中，當中有一間於過去幾年並沒有明顯改善，若剔除該間會計行的話，今年則有一半以上的項目屬1分及2分。六大行中，只有國衞在5個受查察項目中，並無任何項目獲評1分及2分。

中小型會計行缺失率上升

報告亦提到，按去年本港審計市場的市值及上市公司數目計算，類別B、C會計行合計佔市值的3.3%及數目的33%，而類別A則分別佔89%及62%。而類別B、C會計行於去年被查察的17個上市實體項目中，有14個（82%）獲評分為4分（需大幅改進），其缺失率較2022年的11個（50%）為高。

黃天祐表示，他對於類別B和類別C（審計10間以下）中小會計行的評分不太滿意，但於今年查察過程中，發現個別中小型會計行有所改善。