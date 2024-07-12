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充電易入稟追討逾362萬 思謀：不實指控

【明報專訊】香港充電易公司在周三發出日期為7月2日的新聞稿指出，因應與香港獨角獸公司思謀集團於2021年9月15日簽訂的採購合約，事隔兩年未獲思謀付貨，因此入稟高等法院起訴思謀及實控人賈佳亞等討回已付逾362萬元定金等事宜（案件編號：HCA1279/2024）。不過思謀回覆本報時指出，香港充電易在散播不實指控，其實是充電易拖欠思謀逾千萬元貨款。思謀更早於3月25日就充電易持續拖欠貨款在港提出將其清盤（案件編號：HCCW174/2024）。

思謀於3月申充電易清盤

香港充電易的入稟狀指出，其向思謀下訂單訂購供車用的物聯網智慧無線充電系統後，思謀未如期付運產品，反而不合理地提出將其清盤，因此指思謀、賈佳亞及談飛串謀傷害該公司，入稟追討定金連利息。其在新聞稿更指出，向思謀採購的無線充電設備共5000套連相關軟件管理系統，總值1810.5萬元（約232萬美元），並準時向思謀支付定金362.1萬元，然而兩年多後仍未收到思謀關於該批貨物或軟件系統的任何信息，所以該公司認為思謀屬於違約，須退還其已支付的定金。

資料顯示，思謀為在港成立的獨角獸公司，較早前與港府旗下的香港投資管理公司簽訂戰略協議，獲後者入股。香港充電易亦於2020年在港成立，並於今年2月上旬與GEM板公司積木集團（8187）簽訂不具法律約束力的諒解備忘錄，在港澳開拓出租車載共享充電服務。