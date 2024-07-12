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迅銷首3季多賺逾三成 業績創新高

【明報專訊】UNIQLO及GU母企迅銷（6288）公布截至今年5月底首3季業績，期內純利錄3128.38億日圓，按年增31.2%；稅前溢利4777.7億日圓，增33%，業績再創歷史新高。迅銷昨停牌前報21.5元，升2.38%，今日復牌。

上調全年純利預測 末期息料增36%

迅銷同時上調全年純利預測，純利由3200億日圓上調至3650億日圓，即按年升23.2%；收入將按年增長11%至30,700億日圓，全年每股（日股，每1股相當於100港股）股息將由350日圓增至400日圓，當中擬派末期息每股225日圓，按年增36.4%。

集團首三財季收入為23,365.01億日圓，按年升10.4%；海外UNIQLO期內收入為12,928億日圓，按年增長17.8%，經營溢利總額為2219億日圓，增長20.6%。集團指出，內地市場受累於比較基數高、消費意願不高，加上天氣不良，商品組成未能滿足顧客所需，銷售情况欠佳，令內地及香港市場錄得收益及經營溢利下降。

日本UNIQLO首3季收入為7220億日圓，按年增1.7%，經營溢利升28.3%至1278億日圓。迅銷稱，第三季受惠於氣溫升高，銷售活動主打產品受顧客青睞，同店銷售淨額錄得增長9%。另GU受惠潮流商品銷售佳，首3季收入為2464億日圓，按年增8.1%，經營溢利總額為294億日圓，增長14.2%。