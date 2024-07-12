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美上月CPI意外按月回落0.1% 減息預期升溫美元轉弱 日圓急彈逾2%

【明報專訊】美國通脹顯著降溫，消費者物價指數（CPI）回落幅度大於預期。美國CPI繼5月按月持平後，在6月出乎意料回落0.1%，是2020年5月美國新冠疫情爆發之初以來，首次按月轉跌（見圖）。按年計算，美國6月CPI升幅回落至3%，是連續第3個月升勢回落，也是1年來最小的升幅。剔除波動較大的食品及能源價格，美國6月核心CPI按年升幅回落至3.3%，升幅較預期低0.1個百分點，是逾3年來最低水平。按月計算，6月核心CPI升0.1%，是2021年8月以來最小升幅。

最新數據反映美國首季物價短暫上升後，通脹又恢復下行趨勢，鞏固了市場對美聯儲9月開始減息預期。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注美聯儲9月啟動減息概率，由CPI數據公布前的七成左右，升至九成以上。11月再次減息概率，由數據公布前三成左右，升至五成以上。交易員昨晚押注美聯儲12月底前減息3次概率，升至接近「五五波」。相比數據公布前，交易員押注全年減息3次概率不足三成。

交易員押注9月減息概率逾九成

受減息預期提振，美匯指數昨晚由104.88，跌至低見104.08。在數據公布後的半小時左右，日圓兌每美元由161.6左右，急升至157.44，升幅逾2%；每百日圓兌港元由4.8算升至4.93算。日圓兌每美元急彈逾3日圓，令市場揣測日本當局可能趁機干預匯市。日本當局近期曾干預匯市，根據財務省提供4月26日至5月29日數據，日本當局合共動用622億美元支撐日圓。不過部分市場人士將昨晚日圓急升，歸因於大量日圓空倉合約被平倉。

資金流出重磅科技股 Nvidia等跌逾2%

對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚由4.6厘以上，跌穿4.5厘，是3月以來最低。美國10年期國債孳息率跌穿4.2厘。沒有利息收益的金價，昨晚連續第3個交易日向上，現貨金午夜前升穿每盎司2410美元。

隨着科技股累積頗大升幅，資金流出重磅科技股，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）、微軟（美：MSFT）及Meta（美：META） 午夜前跌逾2%。標普500指數及納指昨早段刷新歷史高位後，午夜前回落。減息預期促進資金輪動，投資者買入對利率敏感的小型股（small cap）及房屋相關股票，追蹤小型股的羅素2000指數午夜前升3%。

由於住屋成本升幅回落，加上汽油、新車及二手車等價格下滑，美國6月通脹回落速度加快。摩根士丹利旗下網上券商E-Trade交易和投資董事總經理Chris Larkin表示，6月通脹數據意味美聯儲「距離9月減息又近一步」，由現在到9月議息會議之間可能會發生很多事情，但除非大部分數據重返熾熱水平，否則美聯儲不減息的理由「可能不再合理」。另外，昨公布美國首次申領失業救濟人數按周減少1.7萬人，是1年來最大跌幅，令市場對就業市場保持樂觀。

（綜合報道）

[國際金融]