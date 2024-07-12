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英5月GDP增長1年最勁 高盛籲買入英鎊料見1.30

【明報專訊】受惠於服務業增長，英國經濟在4月陷入停滯後，於5月恢復增長，按月升幅達0.4%，較預期的0.2%升幅高出1倍；按年計算，5月GDP更增長1.4%，是1年來最大升幅。數據公布後，英鎊兌美元升0.2%至1.2881，創4個月高位。至昨晚美國通脹降溫的數據公布後，英鎊兌美元更進一步升穿1.29。高盛建議投資者買入英鎊，並預期英鎊兌美元在7月底前觸及1.30的1年高位。

市場押注英8月減息概率45%

市場期望工黨大選獲勝後英國政治趨於穩定，有助於政府財政，並預期英倫銀行短期內不會減息，推動英鎊兌美元本月迄今漲1.7%，跑贏其他G10貨幣。貨幣市場的數據顯示，交易員押注英倫銀行8月啟動減息概率45%，並押注今年底前合共減息0.45厘，與市場對美聯儲年底前的減息預期接近，預示英美利差將不會顯著擴大，避免美元兌英鎊進一步轉強。

瑞銀投資銀行外匯研究全球主管Shahab Jalinoos指出，鑑於工黨目前在國會享有的議席優勢，現在英國政府可說是未來5年內，七國集團（G7）中最穩定的政府，預期英鎊「將在脫歐公投以來，首次看到結構性資金流向對其有利的趨勢」。

英國5月經濟反彈，反映去年下半年經濟收縮後，該國在今年上半年經濟表現較原本預期穩健。英國國家統計局（ONS）經濟統計主任Liz McKeown稱，英國許多零售商和批發商業務，從疲弱的4月恢復過來，在5月度過了一個不錯月份，建築業以近一年來最快速度增長，房屋建設及基建項目推動該行業發展。英國3月至5月GDP，較去年12月至今年2月的GDP增長0.9%，是2022年1月以來最強的3個月期升幅。

（綜合報道）

[國際金融]