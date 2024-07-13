摩根資管料升勢短暫 三中全會刺激有限

許長泰續稱，未來內地經濟尚在整固期，摩根資管暫時仍偏好「中特估」、舊經濟及高息股等。雖然電商股業績有改善，但投資者尚不肯長期投資，仍需要見到持續的盈利改善和回購，並在遊戲、數碼金融政策放寬，為電商股帶來新的盈利增長。

中國平安資產管理（香港）資本市場負責人及首席投資官汪新翼表示，於經濟持續緩慢復蘇、外資淨流出減少、主要依靠北水支撐港股，以及內房逐步回穩的基準情景預測下，港股未來一年每股盈利增長預測為7%、預測市盈率為9.5倍，其恒指目標價為19,500點。而於樂觀和悲觀的情景預測下，恒指最好及最差分別看22,150點和16,800點，但整體對港股持審慎樂觀的態度。

平安資管：

未來1年最牛看22150

汪新翼提到，昨日恒指升勢主要受周四公布美國CPI有所回落、美匯指數轉弱，利好估值較低的港股等因素所帶動，即將召開三中全會亦有助市場信心回復。他亦提到，料美國減息預期對港股將有支撐，資金面將有所改善，北水流入情况會持續並愈來愈多。

據平安資管提供的數據顯示，今年上半年外資於港股淨流出逾40億美元，較去年下半年的淨流出逾77億美元有改善。北水方面，今年上半年北水淨流入逾3700億港元，淨流入量已超去年全年。