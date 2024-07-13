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內地6月出口增8.6%勝預期 順差新高

【明報專訊】海關總署公布6月進出口數據，以美元計價，出口升幅擴大，按年增8.6%，勝市場預期的8%，惟進口由升轉跌2.3%，遠遜於預期的增2.5%。期內貿易順差擴大至990億美元，多過預期的853億美元，亦創1990年有紀錄以來的新高（見圖）。有分析認為，出口商或在歐美針對中國貿易的限制實施前加快出貨，進口倒退可能反映內需乏力，遏抑廠商進口生產原料的意欲。

按地區劃分，期內輸往各地區普遍有改善，其中輸往歐盟、英國和加拿大等成熟市場的出口由跌轉升，分別升4.1%、8.4%和10%；出口至美國的升幅由3.6%擴大至6.6%。不過，輸往拉丁美洲及東盟等新興市場的出口增長則放緩，拉丁美洲由增18.9%放緩至15.7%，東盟由增22.5%減慢至15%。

分析：或貿易限制實施前

出口商加快出貨

從各地區進口多數呈下跌，由歐盟進口按年跌6.8%、東盟由升6.1%轉跌4.8%、拉丁美洲跌3.8%；至於從美國進口的跌幅由跌7.8%收窄至1.7%，從香港進口升幅由24.3%擴大至58.1%。

以出口商品來看，汽車數量和金額增幅均放緩，分別增18.3%和12.6%。不過，自動數據處理設備及其零部件的金額升幅擴大至9.8%。至於手機數量與5月相若，增5.1%，但金額放緩至1.9%。工業原材料如鋁材、鋼材的數量和金額有所改善，其中鋁材數量升23.8%，金額升25%。進口商品方面，受農產品食品及工業製品原料「量價齊跌」，農產品食品如肉類、食用植物油的數量和價格繼5月後再續錄跌幅，其中肉類金額由跌13.5%擴大至32.7%；塑料、機電產品及集成電路進口額亦見下跌。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，6月出口增長擴大主要由於新興市場需求保持強勁增長，同時出口商可能在歐美針對中國貿易的限制實施前加快出貨。歐美與中國之間的貿易糾紛日漸加劇，官方製造業採購經理指數（PMI）的出口新訂單指數連續兩個月收縮，反映外需前景充滿挑戰。他續稱，進口倒退或反映內需乏力，內地消費及出口前景不明朗或遏抑廠商進口生產原料的意欲。內地會否在三中全會後推出更多有力措施刺激本土需求，以及出口商能否加快開拓新興市場，或成未來外貿表現的關鍵。