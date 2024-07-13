內地上半年新貸13.27萬億 遜預期

6月消費相關短期貸款跌51%

6月為內地傳統貸款大月，銀行會增加貸款以達到貸款目標，不過今年以來人行打擊銀行季末「衝時點」、防範資金空轉，6月票據融資減少6487億元，下跌金額為去年的7.9倍。另外，6月新增住戶貸款按年減逾41%，雖然近月內地持續支持內房需求，不過反映按揭貸款的新增中長期貸款按年仍跌33%左右，與消費相關的短期貸款則跌約51%。

上半年社融增量18.1萬億元，低於市場預期的18.2萬億元，單計6月為3.3萬億元，按年減少22%，向實體經濟發放的人民幣貸款亦按年減少三成至2.2萬億元，被視為表外融資項目的未貼現銀行承兌匯票負增2047億元，按年多減近兩倍。此外，6月底廣義貨幣（M2）餘額按年增長6.2%，低於市場預期的6.8%，續創1996年有紀錄以來新低，狹義貨幣（M1）餘額按年縮減5%，連續3個月下跌，幅度較5月擴大1.2個百分點。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，6月社融增長由政府債券發行支持，人民幣貸款下跌，家庭和企業的借貸需求皆不足，加上M1倒退和M2增速收縮，資金流向長期存款，而沒有用於消費和投資。

第二季信貸增長放緩以來，央行不時指出逐步淡化信貸總量金額等數目目標的關注，《金融時報》指新增貸款不能反映信貸對實體經濟的支持全貌，將現有貸款從低效領域轉至重點領域，更能支持經濟發展。吳卓殷認為，結合目前企業的資產和資本回報率仍在下跌，需要觀察數季才能確認以上說法。

分析：須大幅降息提振信貸

吳卓殷認為在接近通縮的環境下，內地利率仍在偏高水平，帶動逆周期支持經濟效果不強，提振信貸需求仍要大幅降息。不過《證券時報》引述權威專家表示，銀行體系流動性充裕、有效信貸需求偏弱，當前形勢對政策調控帶來挑戰。現時長債利率已經很低，人行進一步降息引導實體經濟綜合融資成本下行的空間也受到限制。