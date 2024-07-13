摩通季賺1416億 破美銀行業紀錄

受惠於投行收費上升五成等因素，摩通第二季收入按年增長22%至502億美元。不過該銀行部分關鍵指標遜預期，淨利息收入按年僅增4%至229億美元，略低於分析師預期，而支出增幅卻較預期高，貸款損失撥備也提升至疫情爆發初期以來最高水平，拖累摩通股價早段跌逾2%。

以資產值計算，美國第3大銀行富國（美：WFC）第二季淨利息收入亦低於預期，且支出增長亦遠較預期高，並警告今年削減成本的速度將不及原先預期，拖累富國股價早段急跌7%。以資產值計算，美國第4大銀行花旗集團（美：C）雖然第二季的收入及利潤均高於預期，早段股價仍要跌逾3%。

道指早段升逾300點創新高

雖然美國消費者物價指數（CPI）在6月加快降溫，但昨晚公布的6月生產者物價指數（PPI）升幅卻較預期高。受服務成本上升影響，美國6月PPI按月升0.2%，較預期高0.1個百分點。5月PPI亦由按月跌0.2%，向上修訂為按月持平。按年計算，6月PPI升2.6%，較預期高出0.3個百分點，是去年3月以來最高。

PPI計算商品生產成本，是衡量消費者物價的領先指標。PPI增長再次加快，預示潛在通脹的下降趨勢可能面臨波動。不過分析師認為，最新數據無礙美聯儲9月開始減息的形勢，美股三大指數昨早段上漲，標普500指數在周四跌近0.9%後，早段重返5600點之上。道指午夜前升逾300點創新高。

（綜合報道）

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