軟銀加快拓AI 購晶片商Graphcore

【明報專訊】軟銀集團（日：9984）正加快AI領域的發展，宣布收購被視為Nvidia（美：NVDA）潛在競爭對手的英國AI晶片商Graphcore。軟銀的AI策略以旗下半導體設計公司安謀（Arm）（美：ARM）為重心，整合AI、半導體及機械人業務，而收購Graphcore被視為其AI戰略的一部分。繼安謀之後，Graphcore是軟銀收購的第二家英國半導體公司。
Graphcore行政總裁Nigel Toon表示，Graphcore將作為軟銀子公司營運，並保留管理團隊。該公司在2020年的估值為28億美元。
Graphcore成立於2016年，設計出一種名為IPU的新型晶片，旨在支援人工智能軟件，被視為英國科技行業的新勢力。不過該公司一直難以將其技術商業化。
根據該公司提供的數據，其2022年的銷售額僅270萬美元，虧損卻超過2億美元。
Toon指出，與Nvidia等提供訂製AI晶片的企業競爭，成本難以控制，對公司來說，正確的做法是與願意進行大規模投資的合作夥伴緊密合作。他表示，Graphcore將加入軟銀，建立新一代人工智能運算。
軟銀與Graphcore均未確定交易的金額，不過收購的資金來自軟銀集團本身，而不是其願景基金，反映軟銀對這項投資的重視。Graphcore在交易前已退出中國市場。