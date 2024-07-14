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羅兵咸香港傳調整人手 員工被要求月中自願請辭

【明報專訊】羅兵咸永道自從捲入中國恒大（3333）風波後消息不斷，昨日有本地傳媒引述消息人士指出，繼上海、北京等後，羅兵咸香港辦事處亦開始調整人手，有團隊逾10%成員被約談離職（council out），除了提供審計服務的金融服務業務，包括諮詢業務在內的非金融服務業務，亦面臨縮減人手。

有團隊逾10%成員被約談離職

羅兵咸永道回覆本報查詢時稱：「由於外部客觀情况的變化，他們根據市場需求相應優化了組織架構。」該會計師行指出，他們一直珍視人才並持續多年大力投資於人才培養，此次調整是艱難的決定。他們正逐步與員工展開充分的溝通，並確保調整方案遵守中國勞動法相關規定。關於其他問題，公司內部正在討論研究。為確保信息的準確和全面性，目前他們無法提供更多的細節。

有關報道指出，羅兵咸香港在6月份完成員工績效評估後，今年有更多員工被評為第四級或以下，不少遭直接勸退，以往只有評級最低的第五級才被約談離職，第四級員工則可提出改善績效行動方案，期限內不達標才需離職。其引述消息人士透露，公司要求員工7月中前提出自願請辭，1個月通知期後離職，否則會在8月中按裁員處理，即很大可能不會提供離職後的推薦信。報道更引述消息人士稱，該行有大型審計客戶不續約，所有業務部門也難獨善其身，暫時觀察所見以內地業務影響較大，其他三家「四大」正積極搶客。