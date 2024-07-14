日年金擁巨額資產 市場關注托匯否

明報記者 鄭智文

綜合報道：《華爾街日報》、彭博、《金融時報》、路透社

GPIF為日本公營機構，負責管理國民的年金儲蓄，現時其管理資產規模龐大，截至3月底坐擁資產達246萬億日圓（約1.53萬億美元）。GPIF每5年檢視其投資策略，今年GPIF應會按慣例檢視組合，並於明年4月實施新政策。據GPIF網站，目前基本投資組合平分四份，分別是外國股票、日本股票、外國債券、日本債券，大致各佔約25%。

資產1.5萬億美元 按慣例今年檢討投資組合

去年GPIF投資報捷，一年回報率多達22.67%，一下子將2001年至今的平均每年回報率由3.59%拉高至4.36%，為國庫進帳4400億日圓（約27.74億美元）。單計今年首季，四種投資以股票表現最好，日本股票升幅達18.2%，外國股票升達15.8%；債券表現稍弱，外國債券僅升5.4%，日本債券更倒跌0.6%。

回顧10年前，GPIF投資組合本來以日本國債為主，佔總投資約六成，直到2014年首相安倍晉三及其內閣着意改革GPIF，將日本及外國股票比例推高至四成，帶動GPIF資產由當時的137萬億日圓（約8600億美元）急漲至現時的226萬億日圓（約1.42萬億美元）。

據英國對冲基金Eurizon SLJ Capital統計，若無安倍政權於2014年的改革，現時GPIF資產恐怕只有168萬億日圓（約1.06萬億美元），較目前低58萬億日圓（約3700億美元），好比日本一年GDP的一成。

《金融時報》則評論，歷史上未曾試過單靠審視資產結構，就能帶來如此巨富，同時亦因大批資產轉入以美元為主的投資產品，避開了期內日圓大幅貶值。

此外，10年間GPIF手頭外國資產價值飈升。截至2014年3月底，外國股票及債券合計只有約34萬億日圓（約2100億美元），截至今年3月底，兩者合計已達約123萬億日圓（約7800億美元），相差約2.6倍。

2014年安倍改革 外國股債規模10年間急增

野村綜合研究所經濟師木內登英10年前曾於日本央行任政策委員會成員，當時GPIF注資大批資金於外國資產之際，將手上外國資產比例由23%一舉調升至40%。他認為，當時決策的其中一個因素，是希望日圓貶值，但「現在當然不期待日圓低迷」。他又稱，隨着近期日本長期利率上升，GPIF調高本地債券的持有比例，是令情况正常化的自然方向。

穆迪分析經濟師Stefan Angrick指出，觀乎10年前日本政府如何改弦易轍，現在他們要重施故伎，亦合理不過，只是方向倒轉而已，意味今次可改為斥大批美元買進日圓資產，托高日圓匯價。他補充，日本擁有巨額美元儲備，本來就可視為保險之舉，「如果想將這筆錢用於艱難時期，那麼現在就是時候了，對吧？」

粗略估計，若GPIF打算將手上一成資產，由外匯兌成日圓，金額可多達1500億美元。不過，木內登英及Stefan Angrick二人均認為，即使實行起來，畢竟全球匯市規模龐大，這筆資金仍不足以為日圓頹勢力挽狂瀾。

GPIF主席：非藉日圓疲軟增回報

本月初記者會上，GPIF主席宮園雅敬拒絕評論明年投資組合會有何變動，但透露GPIF會分析每組資產的長期回報。他又提到，上財年日圓對美元及歐元均有貶值，有利GPIF投資表現，但強調他們並非藉日圓疲軟來增加回報。

雖然GPIF明年4月才正式實行新投資策略，但不少分析師指出，GPIF通常事先調整權重，方便過渡到新組合。

事實上，GPIF今年起已經密密掃入日本國債。據彭博統計，截至今年3月底的年度，GPIF對日本國債的持有量增25%至50.3萬億日圓（約3110億美元）。由2021年3月底至今年3月底之間計算，日本國債佔GPIF日本債券組合的比例由81%升至89%，惟日本短期票據由約4.5%降至只有約1%。

SMBC日興證券金融經濟策略師奧村任認為，如果GPIF於本財年內將部分股票資金調動到日圓債券，不可能以數萬億日圓掃入企業債券，因此相信GPIF會集中買入國債。他又稱，如果GPIF再次平衡投資組合，很可能會從流動性角度繼續買入國債。

GPIF今年起增持日國債

彭博：逢低買入助支持市場

日本彭博在標題形容GPIF成日本國債市場的「救世主」，分析稱GPIF持有的政府債券雖不及日本央行一成，但GPIF逢低買入，有助支持市場，尤其早前日本央行減少買債一度令市場受壓。

摩根士丹利分析師則看好日股，預測GPIF會增持日本股票。日經股票平均價格指數在今年2月已創下34年來首次歷史新高，今年以來累漲約27%，升幅暫時跑贏全球炙手可熱的納斯達克指數，達42,000點水平。

《華爾街日報》分析，近期不少日本企業都在增加派息及回購股份，這種情况有利GPIF以回報為理由，將資金調回本土。GPIF需要這種理由行事，畢竟退休金職責是代表未來的退休金領取者擴大資產價值，而非協助政府實現政策。曾任日本年金局長的日本總研特任分析員高橋俊之表示，GPIF投資一向是以超長期視野，以此視野來分散投資很重要，不會受一時波浪影響情緒。

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