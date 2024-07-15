moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

騰訊今起停回購股份 或影響股價 進季績前限制期 今年來564億回購抗Naspers沽貨

標籤：經濟

【明報專訊】騰訊（0700）近年遭南非大股東Naspers「無上限」及有序出售旗下騰訊股份套現後，股份面臨重大沽壓，集團今年回購金額更預告至少翻倍至1000億元，以保股價表現。騰訊將於8月14日公布第二季業績，意味上周五（12日）是進入季績前一個月靜默/限制期（blackout period）的最後一個回購日。分析預期，暫停回購短期內將影響騰訊股價走勢，加上臨近業績期不少股份需暫停回購，或削弱港股近日反彈的動力。

明報記者 蕭嘉聰、梁慧雯

Naspers自2022年6月起執行減持計劃，沽貨量佔每日成交約3%至5%，而騰訊今年以來累計回購金額近564億元，已超出去年全年490億元水平，第二季回購約375億元，較今年首季亦多1.5倍。以上周五為例，騰訊斥資約10億元回購254萬股，佔該日成交金額約9.2%。

過去6次限制期 跑贏與跑輸大市各佔半

本報統計過去6次暫停回購限制期的表現，騰訊股價跑贏與跑輸大市各佔3次，跑贏幅度較跑輸幅度為高，沽壓是否特別沉重暫無定論。

Naspers去年限制期按定量計劃減持

Naspers為騰訊大股東，公司的兩名高層Jacobus Petrus（Koos）Bekker及Charles St Leger Searle，按理亦須在限制期暫停沽貨減持。惟本報翻查聯交所的股權披露文件，發現Naspers於2023年5月17日公布首季業績前的靜默期內，於4月25日披露減持騰訊股權跨越1個百分點至26%以下，而申報減持。分析相信，這是由於Naspers於2022年6月公布了長期每日定量減持騰訊股份的計劃，排除掌握內幕消息下交易有關。

友邦快手可採自動回購計劃

預先公布的自動計劃適用於減持股份，當然亦適用於公司回購。聯交所去年10月發表有關庫存股份的諮詢文件中便加入指引，列明符合特定條件可以放寬限制期回購限制。友邦（1299）今年1月率先宣布轉為自動回購，科網股快手（1024）亦於上周公布，將有不多於60億元額度可用於自動回購，期限由8月8日至2025年5月30日或完成額度時結束。根據上市條例，過去只有在倫敦、紐約雙重上市的股份獲豁免於靜默期回購，包括在倫敦雙重主要上市的匯控（0005），以及在紐約第一上市的阿里巴巴（9988），均毋須在績前暫停回購。

騰訊是恒指第二大權重股，截至今年6月底止權重高達8.22%，亦為回購金額第二大港股。有內媒按Wind的統計數字，截至7月5日，騰訊今年以來回購金額近564億元，僅次於公布上半年回購港股及美股合共近827億元的阿里巴巴（見圖）。五大回購額最大港股中，除騰訊外，另一重磅科網股美團（3690）同未公布自動計劃，而須在季績前暫停回購。

宏高證劵投資經理梁杰文認為，市場已估算到騰訊大股東每日沽貨量，騰訊每日公布回購數據心理上及實際上均可支持股價表現，包括消化大股東沽貨及給予投資者信心。他又指出，近一兩年外資減少流入港股，令股市較為淡靜，不少重磅股份手頭現金充足，均通過回購撐起股價，以及顯示對業務前景的信心，成為支持大市的重要力量。步入業績期除了騰訊停回購，不少股份亦需暫停回購，不排除對恒指表現亦有一定影響。