華僑銀行澳門財管收入倍增 吸高端客

跨境客料有很大增長空間

疫後有部分內地客返回香港投保，盧保康表示，去年赴澳投保市場整體下跌但不多，隨着客戶基礎擴大，今年上半年通過客戶介紹等，該行整體投資和銀行收入翻倍。他坦言在不需客戶親身開戶的跨境理財通，澳門相對香港沒有優勢，不過內地客戶親身跨境見面則有其優勢，澳門市區與內地很接近，他們有3間分行距內地關口僅有約15分鐘步程，方便客戶到訪。現時澳門可銷售基金和保險產品幾乎與香港相同，另外他們也可為高端客戶在澳門開設香港的戶口，目前華僑澳門有15萬個人客戶，跨境客戶僅佔數千，他認為仍有很大增長空間。

除了跨境客戶，盧保康指澳門本地客戶財富管理需求亦在上升，2001年開放賭權後樓價跟隨經濟急增，過去廿年澳門居民偏好買樓累積財富，以往本港新股、科技股表現強勁帶動他們投資港股，少有使用銀行財富管理。不過最近數年澳門樓價和港股下跌，本地居民需覓資金出路，增財富管理需求，對不少澳門人，財富管理仍是新事物。截至今年5月，華僑澳門高端客戶資產管理規模按年增長9%，比疫情前的2019年底則增38%。

從銀行角度，亦有業務轉型需要，他指過去華僑澳門貸款主要集中在按揭，2019年底佔全行貸款七成，「只要系統正常，坐着也有收入」。不過澳門樓宇成交較2018年高峰期減少三分之二，他們現時按揭新做貸款僅高峰期的五分之一，而股票佣金收入亦只有以往一半，需要發展財富管理擴收入來源。

目前華僑澳門有450名員工，盧保康展望未來整體員工數目大致不變，澳門僅有40萬工作人口，銀行只有7000個從業員，人才短缺是他們的最大挑戰。該行會將部分服務和營運員工轉至財富管理業務，亦從香港聘請有經驗員工為他們培訓。