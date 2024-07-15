東亞李振豪：美股牛市「最後一里路最危險」

美國下周四將公布上季GDP按年增長數據。李振豪表示，美國GDP按年增長率去年第三季增長4.9%後，過去兩季均已拾級而下，今年第一季僅增長1.3%，假如上季增長低於1.3%的話，將令人擔心增長持續放緩。他分析，美國4月、5月非農就業職位增長均已大幅向下修訂，上季失業率亦回升至4.1%，屬兩年半高位，這些數據均顯示經濟增長正在放緩，因此上季GDP按年增長率低於今年第一季並不出奇，而假如未來GDP增長持續放緩，而通脹率卻維持於3%或以上，經濟便有滯脹的迹象。

回顧過去滯脹周期 科技股跌幅大

事實上，世界經濟論壇總裁布倫德（Borge Brende）早前亦表示 ，世界經濟將處於近10年最低的增長率，亦將面臨自拿破崙戰爭以來沒有見過的債務風險。全球債務比率已接近1820年代以來最高水平，佔GDP比例近100%。布倫德亦警告一些主要經濟體存在像上世紀70年代經濟放緩的情况，成熟經濟體更存在滯脹風險。

李振豪統計了過去數十年美國經濟4次出現滯脹期間股市的表現，非必需消費品、科技、金融股股價均錄得可觀跌幅，故提醒投資者目前因應人工智能熱潮追捧美國科技股，也要留意該板塊可能出現的下行風險。

以巴戰線若擴大 或再現石油禁運

由於上月下旬舉行的電視辯論表現不佳，目前美國總統拜登在競逐連任時處於劣勢，李振豪提醒，要留意11月總統大選前地緣政治風險會否進一步升溫：「回看美國過去4次的滯脹，有3次均與中東戰爭或石油危機有關，目前以巴事件繼續發酵，假如戰事擴散至其他國家，最壞情况便是與此前爆發石油危機一樣，出現石油禁運，油價突然飈升，大幅推高美國通脹率及失業率。要平息市場對滯脹的憂慮，最好是以巴停火，無奈在美國總統大選前地緣政治風險始終比較高，所以不排除投資者仍會就此炒作。」

美國近季除了GDP按年增長率持續回落，以及通脹仍高於聯儲局2%的目標外，題為「最後衝刺」的「東亞銀行2024年第三季投資展望」報告亦提到，美國政府財政紀律欠佳導致債台高築、貿易赤字擴大、國內基礎建設嚴重老化，貧富懸殊及毒品氾濫令治安惡化等等，拜登政府正要面對十分嚴峻的內政問題。

美國內政不順 轉戰外交打「中國牌」

該報告指出：「（美國）內政不順，唯有轉戰外交。『中國牌』永遠是選舉中的百搭配。文宣上為求達至更強效果，多姿多采的口號式用詞層出不窮，『貿易失衡』已經絕迹，『侵犯知識產權』、『新疆強迫勞動』、『網路安全』等都不再絮絮叨叨， 而『脫鈎斷鏈』、『去風險』及『友岸外包』亦漸淡出舞台，最新登場的是『產能過剩』。盟國們隨即拾人牙慧，念茲在茲地向中國『新三樣』（新能源車、鋰電池、太陽能電池）高呼『產能過剩』，說到底就是全方位『去中國化』。」

該報告又稱，歐美沿用冷戰思維處理對華貿易糾紛，但現時的中美關係與美蘇冷戰時期存在雲泥之別。在資本主義及製造業全球化環境下，中美的貿易關係已密不可分，執意劃清界線將是損人不利己之策。

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