城市汽車伙GoGoX 料申辦的士車隊 傳統車行與網約車平台合作 打破敵對

明報記者 方楚茵

兩者共同成立公司意味本地傳統的士車行與擁有技術及客戶基礎的平台正式合作，打破一直以來外界對平台與車行相互敵對的印象，共同入標申請經營本港車隊。本報曾就城市汽車集團及GoGoX合作及成立車隊一事，分別向兩公司查詢，惟未獲回覆。而在「C M G Fleet Management Limited」的董事名單中，包括了城市汽車集團董事兼負責人、香港的士小巴商總會副理事長唐躍峯、GoGoX創辦人兼執行董事林凱源（Steven Lam）、GoGoX的法務總監詹益華等。

城市汽車曾擁逾120個的士牌

雖然暫時未知城市汽車集團及GoGoX的合作內容及具體分工，但作為本地老牌車行城市汽車，據此前傳媒報道，截至2022年8月中，該行擁有多達120架的士。若按上周的士聯合交所市區淨牌價285萬元計，其持有的士牌市值約達3.42億元。而且城市汽車業務較廣，除的士外，更涉及車保、校巴、旅遊巴等業務。至於GoGoX雖從未曾涉足的士行業，公司自2013年創立至今，有較成熟的運營基礎，且本身已有團隊懂管理車隊派送。

林世雄：冀本月批出不逾5車隊牌

運輸署在4月10日公布，計劃自4月12日起邀請有興趣人士申請的士車隊牌照，並表明擬發出5個或以下的的士車隊牌照。當時市場原預計僅有6至8份標書，但運輸及物流局長林世雄昨日出席電台節目時表示，當局已收到15個申請，現正處於評標階段，希望本月內批出不超過5個的士車隊牌照。

他早前表示，期待的士車隊在行業中起示範和帶頭作用，促進的士之間良性競爭，為行業帶來新景象，而的士司機違例記分制會在9月22日起生效。

市場關注申請車隊公司背景，綜合本地傳媒消息，多為傳統大型車行單獨或合作申請，包括「的士大王」鄭克和旗下忠誠車隊提交兩份申請、的士小巴商總會理事長周國強旗下的順安車行獨立申請、新生車行則聯同非專營巴士公司CTBus申請；另據指駿豐車行則與該車行太子爺翁國豪及前iBanker衛浩權聯手創辦的士預約App「XAB」合作申請。