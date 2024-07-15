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麥肯錫看好GAI大增生產力 料銀行潛在增值逾1.8萬億

【明報專訊】人工智能（AI）及生成人工智能（Generative AI或GAI）日益普及，愈來愈多商界參與探索並從中發掘商機。有跟進人工智能發展的McKinsey（麥肯錫）全球資深董事合伙人鐘惠馨接受本報訪問時表示，料GAI為全球銀行業帶來2400億至3000億美元（1.87萬億至2.34萬億港元）潛在增值，並有望進一步令經濟增值。她認為，市場宜看重AI及GAI提高生產力的潛力，料將來仍需更多專家提供支援，並且要更多人去生成新內容，人類不致被取代。

全球經濟望增值最多25萬億美元

她說，AI並非新事物，很多金融機構早已參與深度學習、神經網絡學習等。GAI能夠火紅起來，她認為，當中主要原因是GAI具備透過多種媒界去創造新內容的能力。同時在文字生成AI領域，甚至不用講究邏輯而可訓練系統成為專家，以及產生出每日更新大語言模型（LLM）、開發視像製作、圖像、電影字幕等應用功能，大大提升生產力，令人類大開眼界。她指出，單是AI已有助提高生產力25%，GAI更可額外增加生產力7%，全球經濟價值因此增加17萬億至25萬億美元。純以銀行業而言，潛在價值提升也達2400億至3000億美元之間。

在銀行及保險機構與客戶的互動關係層面上，鐘惠馨認為，可以借助AI給予系統培訓，協助聆聽客人對話後提供支援，實現如副駕駛（Copilot）指導的功能。這同時可讓金融機構不用太花錢下，提升員工培訓的效率及生產力。AI同時亦促成共同創造新內容，以及讓客戶有更深層次體驗，享用客製化及客戶中心為本的服務待遇。

料需專家支援 人類不會被取代

在市場促成GAI發展至今，她指出這才邁出第一步，若要好好運用GAI，還需要培訓用家、改變流程及組織。隨着AI及GAI發展成熟，她料工作人員放在系統及軟件「除蟲（de-bug）」、反覆測試及開發產品的時間可以大減，轉而聚焦提升初級職工的生產力。因應AI發展日臻成熟，她相信將來更需要專家提供支援，要人類更具領導才能及同理心（empathy）去推動共同工作。若人們擔心引用AI後便失去工作的話，她笑說：「是時候需要改變想法，反而應該預見有新工作創造出來，例如需要更多人去創作及交付作品」。