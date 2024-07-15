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濕疹專用服裝助改善睡眠質素

【明報專訊】濕疹已躍升成為皮膚科的第一大病。有估計認為，在發達國家12歲以下兒童的發生率約12%至15%，成年人的發生率亦達3%。至於香港，有病人組織估計，單是中度和嚴重的濕疹患者已有約50萬人。濕疹發作時的痕癢和痛楚，嚴重影響日常生活和睡眠。有港商用了大約5年研發一種濕疹友善服裝Eczewear，希望可以紓緩患者的痕癢，提高睡眠質素。

明報記者 薛偉傑

攝影 蘇智鑫

Comfiknit共同創辦人劉進基、劉欣然表示，該公司2019年開始研究濕疹友善服裝Eczewear，與運動布料Activewear（本版2022年8月29日曾報道）同步開始研究，因為兩者的汗水管理技術相似。例如兩者都需快速吸收人體汗水，接着快速在布料上大面積擴散。分別的是Activewear之後還需讓汗水快速蒸發（因為運動會不斷流汗），以達到散熱效果；而Eczewear則毋須蒸發得那麼快。

邀日本教授協助測試

根據日本長崎大學醫學院皮膚科及敏感科教授室田浩之的研究，要讓嚴重濕疹患者覺得比較涼快和不痕癢，衣服的布料須符合幾個要求，包括：布料要令皮膚表層乾爽，同時要保留角質層水分；適當酸鹼值（pH值）；以及布料表面要順滑。該公司根據這些要素研發Eczewear。

Eczewear採用以不同物料組成的三層結構設計。接觸皮膚最內層布料是微酸性的。而且不會讓鹼性洗衣液殘留（不像普通布料），藉此將皮膚的pH值長期保持在5.5。因為皮膚上的益菌可以抵禦有害的細菌、病毒等病原滋長，有助減低炎症徵狀；微酸性環境有利這些益菌生長，相反壞菌卻較難生長。此外，最內層布料也不可以像普通棉布或化纖布料般容易出現小毛粒，以免摩擦濕疹患者的皮膚，造成敏感。

為了令皮膚表層乾爽，保留角質層水分（保濕），Eczewear要將汗水和汗氣分開管理。它能快速吸收汗水（液態汗），同時又讓汗氣（氣態汗）緩慢通過。Eczewear九成為植物材料，採用較高檔材料和染料，部分要從歐洲採購。甚至連縫線也使用較高級的，令布料順滑不刮身。

測試者濕疹指數EASI改善

該公司曾邀請室田浩之協助，找了10名患有濕疹的日本男女做測試。該公司向他們每人提供幾套Eczewear，讓他們分別在夏季和冬季連續穿著30日（每日24小時）。這些自願參加測試的濕疹患者每日都要回醫院量度EASI Score（計算濕疹面積和嚴重程度的指數）。結果，絕大部分人的EASI指數有改善。他們回答的「痕癢指數評分」（VAS）亦下降。有關研究的詳情，已於2022年10月份在日本一個學術會議上發表。除了日本，該公司在香港、美國、英國、意大利、澳洲、印尼都曾邀請濕疹患者試用，全球試用者接近100人，包括成人和小朋友，反應正面，未見不同人種的評語有明顯分別。

8月開首間實體店

Eczewear已於今年4月推出，在HKTVmall和該公司的自營網店發售。款式方面，成人有長袖衫和長褲，小童有長袖衫和長褲、短袖衫和短褲、背心等。單件售價介乎169至279元，上下身全套大約439至509元。5月中該公司參加了貿發局主辦的「香港國際醫療及保健展」之後，銷量明顯上升。

至今，顧客反饋都頗正面。有顧客表示穿上Eczewear後明顯較易入睡，睡眠質素較佳、時間較長。小部分顧客更提供相片，顯示濕疹情况改善，皮膚沒有以前那麼紅等。

該公司正和一些醫療機構和藥房商討分銷方面的合作，也會自行開設小量實體店，8月將在尖沙嘴海港城LCX百貨公司內開第一間實體店。新一批專供嬰兒穿著的Eczewear產品推出後，更會和一些母嬰產品店及奶粉品牌合作。

「希望成為本地著名的科研產品，有遊客特別來香港購買。」劉進基說。當香港市場站穩陣腳後，該公司更計劃開拓出口市場，首選將會是日本、台灣、東南亞等。

6月底，該公司參加全美國最大的濕疹患者組織National Eczema Association（NEA）舉辦的展覽，顧客反應不錯。該公司亦和美國及墨西哥的皮膚科醫生交流，並送出一批Eczewear服裝給墨西哥皮膚科醫生的病人試用。

[新經濟新天地]