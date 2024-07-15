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袁國守：旅遊平台股 Booking勝一籌

【明報專訊】暑假到了，過往內需股每每炒起，借現時內地整體消費乏力，個股表現參差，用基金經理口脗去說，必須selective，嚴謹選股。其實怎只揀中資消費股要審慎，挑選美股亦然，如受惠暑假一家大小出遊的線上旅遊平台股，走勢也可南轅北轍，選股時須格外留神。

踏入7月中，無論本港中小學還是內地學校，今個星期開始都正式放暑假，傳統上屬旅遊消費旺季，內需板塊由食品飲料、啤酒、體育用品，以至各類旅遊相關股份，理應直接得益，以往股價往往借勢飈一浸。

炒暑假概念 首都機場可跟進

可是，現時內地消費低迷，就以上周國家統計局公布的6月份全國居民消費價格（CPI）去看，按年僅升0.2%，漲幅比5月回落0.1個百分點，低於市場預期增0.4%，反映內地通縮陰影揮之不去，各類商品價格面對下跌壓力，亦意味內需依然疲弱。

事實上，看看個別內需股走勢亦可窺探一二，以體育用品股為例，就算「暑假+奧運」雙利好因素在前，亦「無動於中」，甚至不升反跌；過去1個月計，兩大行業龍頭李寧（2331）及安踏（2020）分別跌逾15%及7%，上周五才跟隨大市來個較像樣的反彈，但轉勢與否宜先行觀察。

若有意炒暑假概念，或許向旅遊相關股份埋手更直接，中國中免（1880）本月初一度抽高，主因市場憧憬消費稅改革即將到來，惟隨後回吐，至上周四再度湧上，有望借本周內地召開三中全會續升，屬投機短炒之選。另外，不妨吼實年初至今累升24%的北京首都機場（0694），技術上呈小圓底形態，值得跟進。

首季經調整EBITDA增53% 勝Expedia

美股方面，可留意線上旅遊平台股，但一如引言提及，個股表現各異，要小心細選；以行業兩大巨頭為例，年初至今計，Expedia（美：EXPE）跌逾13%，對手Booking.com母公司Booking Holdings（美：BKNG）則升13.5%，高下立見。無他，Expedia於2024首季收入29億美元，按年升8%，經調整EBITDA為2.55億美元，按年增38%；Booking Holdings方面，2024首季收入為44億美元，按年升17%，經調整EBITDA為8.98億美元，按年增53%，顯而易見Booking Holdings賺錢能力勝一籌，揀邊隻？不用多說吧。

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[袁國守 投資心戰室]