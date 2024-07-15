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陳正犖：美通脹走低 留意日圓黃金

【明報專訊】美國6月消費者通脹降溫幅度超過預期，連續第3個月放緩。整體通脹率從5月按年升3.3%回落至3%，按月更加是約4年以來首次下跌，而不包括食品和能源價格的核心通脹率也下降至3.3%。

物價壓力降溫提高了市場對美聯儲或很快開始減息的預期，貨幣市場定價幾乎肯定美聯儲9月或開始減息和年底前累計減息幅度或達60個基點（本周稍早為45個基點）。減息預期鞏固下，美匯指數未來幾天或測試支持位103.9。

由於美元走軟，美元兌日圓急回，引發了有關日本官方可能採取干預措施扭轉日圓近期跌勢的猜測。現在焦點轉向本周日本將公布通脹數據。動量技術指標（MACD）顯示美元兌日圓近期下行風險加劇，近期支持位留意154.7，意味日圓或進一步反彈。

美國債息走低，黃金是另一個主要受惠者，近日升至接近兩個月高位，高見2400美元以上，未來一周或上試每盎司2450美元的阻力位。

英國近日經濟數據不俗，5月工業生產按年增0.4%，製造業產出也較去年同期增長0.6%，反映出工廠活動強勁，而英鎊短線仍有條件挑戰1.3水平。

渣打香港財富方案高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]