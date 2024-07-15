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袁國守：減息在望 地產股轉勢？

【明報專訊】港股上周先跌後反彈，周五升461點，收報18,293點，全周累升493點或2.77%。市况轉強，主因美國最新公布的6月CPI及核心CPI均低過預期，聯儲局減息預期升溫，加上一連4日的三中全會今天起召開，有分析估計，為了在全會前提振市場信心，「國家隊」上周已入場撐A股港股，故帶動恒指重上萬八大關。

然而，多家外資大行均預料，三中全會聚焦於長遠國策，未必會公布短期刺激措施，推升大市作用或有限，因此港股能否進一步回升仍有待觀察。

雖然利率期貨市場顯示，聯儲局9月減息25點子的機會達90%，息口敏感的本地地產股及REITs借勢反撲，但本港樓價仍向下，中原城市領先指數CCL最新報141.24點，按周跌0.4%，連跌4周共2.27%，如博地產股轉勢宜審慎。東亞陳偉聰更提醒，地產股有減派息風險，料上周股價上升僅屬短期反彈，未必可以長期延續，他會在今期封面故事詳細分析，不妨細閱。

若搵炒作對象，其實還可在業績預告中尋寶，如可留意已發盈喜的紫金（2899）及中鋁 （2600）等。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]