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廖偉強：新盤價減完又減 買家更審慎

標籤：廖偉強

【明報專訊】這幾年香港幾經折騰，營商環境變得困難，加上香港進一步融入大灣區的發展，與內地的聯繫更緊密。這兩年，港人也開始體驗得到內地的快速發展，而消費力也被進步中的內地商家吸納了。事實上，現今的世代，消費已變得講求「體驗、性價比、口碑」。體驗是客戶的觀感和實際享受，產品有沒有新鮮感或新的元素，足夠吸引客戶；性價比則並非一味廉價，而是消費是否物有所值，甚至物超所值；口碑就是服務及品質所帶來的迴響。香港的零售消費要生存，也要懂得怎樣提升這三個要素。

本港經濟和樓市持續不振，港人消費能力轉弱，不但「慳得就慳」，就算消費也要求用得其所，事事都要求物超所值。老闆們面對這環境，自然要節省投資成本。既然產品及消費樣樣都講求平價，才可與人競爭，唯有順勢而行，漸漸出現「賤物鬥窮人」現象。香港食肆近期為與內地商家競爭，紛紛減價兼推優惠，希望留住香港人在港消費；但當大家都同步降價，競爭力就變相被對冲，老闆們邊際利潤亦變得愈來愈低，唯有削減資源。此惡性循環下，服務水平不但沒有改善，反而正在下降，員工對客人態度也很自然地轉差，最終落入趕客局面，生意又何來會有好轉？

其實，樓市亦出現惡性循環。幾個月前發展商減價推盤吸引買家入市，買家相信價錢已差不多見底，誰知近期發展商再度推盤，進一步減價求售，變相早前入市的買家，就難免會呻「買早咗」，未入市的人則更加審慎，恐怕低處未算低，於是成了地產市場的「賤物鬥窮人」！筆者經常都說，房地產價格穩定，香港經濟才能穩步發展；房地產跌價，各行各業都難有運行！

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]