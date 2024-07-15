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馬泰陽：新盤續旺場 二手待突破

標籤：馬泰陽

【明報專訊】踏入7月份，本港住宅租務持續旺勢，租金被市場搶高；而二手買賣方面，「撤辣」後的亢奮氣氛漸漸消散，二手交投偏軟。

至於一手市場方面，發展商繼續以低價推售新盤，搶佔市場焦點，連帶其他的餘貨盤亦加大減價力度，劈價推售以吸引買家入市，料下半年新盤繼續主導大市，而二手成交表現難有突破，料維持平穩。

另一方面，樓市「撤辣」後，多個新盤以低價推售，市場交投量大增，地產代理人數卻不升反跌。據地產代理監管局的數據顯示，截至6月底，全港地產代理個人牌照人數為38,918人，按月減少125人或0.3%，連跌兩個月，並見逾6年新低，較2022年2月的42,408人數歷史高峰，減少3490人，減幅約8%。

雖然代理人數按月減少，但行業競爭依然激烈，據土地註冊處的資料顯示，6月整體物業（包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等）註冊量錄得5245宗，按月下跌約28.7%，即平均約每7.4名代理爭1張單，反映僧多粥少的情况持續。

升中統一派位日前放榜，有小學校長指出，不乏「高才通」、「優才通」的子女來港插班就讀，導致學位競爭相當激烈，相信有不少參加計劃的內地家長，正為子女教育而選擇來港定居，明顯增加住屋需求。

下半年料有多個新盤以低價搶攻，加上不斷有人才來港，為香港樓市注入新血，有助市場的購買力日益增加。

另外，發展商以低價出擊，料可吸納一批年青買家及投資收租客，進一步釋放購買力。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁

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[馬泰陽]