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eMPF啟用 打工仔宜適時登記

【明報專訊】籌備多時的「積金易」平台（eMPF），已於今年6月26日啟動，預料明年底前全面投入運作，往後全港僱主和打工仔都可以「更易」和「更平」處理強積金（MPF）。由於各個MPF計劃分階段逐個加入eMPF，強積金成員宜多加留意MPF計劃加入「積金易」的時間表（見表），適時登記積金易戶口。其實強積金受託人在加入「積金易」前，會向計劃成員和僱主發出通知書，因此MPF成員不用過分擔心錯過「搬遷」至eMPF的日子。

明報記者 袁國守

「積金易」平台由積金易平台有限公司（積金局的全資附屬公司）構建並營運，是一個處理強積金行政工作的一站式電子平台，由於MPF計劃的行政程序統一化及數碼化，因此有助減省成本，創造收費下調空間，MPF成員能直接得益。

按照積金局估算，「積金易」平台運作首兩年，行政費會降低約36%；平台運作首10年，行政費水平將逐步下降到20至25點子，累計可節省約300億元至400億元成本，相等於行政費降低約41%至55%。具體來說，強積金戶口每10萬元累算權益的行政費，在轉用eMPF後，在首兩年可由現時平均須每年繳付約580元減至370元，減費可達210元，並會反映在該名成員的強積金回報中，預計兩年後須繳付的行政費更會逐步遞減。

受託人會向成員僱主發出通知書

根據投委會網站資料，MPF計劃成員可以透過電腦或流動應用程式使用「積金易」，24小時隨時隨地管理強積金帳戶，包括整合帳戶、供款、轉換基金或調整基金組合、檢視強積金投資表現等。計劃成員只需登入「積金易」，便可查閱及處理名下不同帳戶的強積金，從此管理強積金將較以往輕鬆方便，而僱主亦可以透過「積金易」輕鬆管理僱員的強積金事宜。由2024年6月26日至2025年底，各個強積金計劃將會逐個加入「積金易」，首間加入「積金易」平台的強積金受託人為萬通信託有限公司，已於今年6月26日投入運作，而中國人壽信託有限公司將於7月29日加入eMPF，其餘的強積金計劃，將會根據受託人管理的資產規模，以「先細後大」的原則逐個加入，預計所有MPF計劃會於明年底前全部完成加入平台。

強積金成員可參閱強積金計劃加入「積金易」的時間表，而MPF受託人在加入「積金易」前，亦會向計劃成員和僱主發出通知書。當計劃成員和僱主收到強積金受託人的通知書後，便可以在指定日期登記「積金易」，其一簡單登記方法是在「積金易」網站或「積金易」流動應用程式進行註冊。強積金諮詢機構GUM指出，萬通之後，另外4個「先行者」亦分別落實於10月份前加入平台，日期分別為中國人壽（7月29日）、交通銀行信託（9月3日）、渣打信託（10月2日）及東亞銀行 （信託） （東亞 （強積金） 享惠計劃）（10月29日）。GUM呼籲僱主及僱員密切留意受託人發放的通訊包，適時登記積金易戶口。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]