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中國GDP增4.7%遜預期 5季最弱 零售近一年來首按月收縮 分析料加碼谷經濟

標籤：經濟

【明報專訊】國家統計局昨日公布，第二季國內生產總值（GDP）按年增長4.7%，低於市場預期的5.1%，較首季增速放緩0.6個百分點，按季增長0.7%，較首季的按季增速1.6%減慢0.9個百分點，為2023年首季疫後復常以來最低季度按年增長。分析指第二季出口理想，支持工業生產，不過民企、個人消費和政府支出皆放緩，今年能否達到5%目標，需看正在召開的三中全會否有短期而實際的支持政策，否則下半年經濟增長或未能達至增長目標。

明報記者 歐陽偉昉

上半年內地GDP按年增長5%，與全年增長目標相符。統計局新聞發言人表示，第二季經濟運行「形有波動、勢仍向好」，短期波動不會改變長期向好大勢。經濟增速回落，除了雨澇災害多發，也反映當前經濟困難挑戰增加，國內有效需求不足問題較突出，經濟循環不夠順暢。下半年外部環境不確定性上升，內地困難挑戰依然不少，不過當局已認識有關問題，並採取措施解決。

統計局：次季經濟「形有波動 勢仍向好」

6月零售總額按年增長2%，較5月增速降1.7個百分點，按月下跌0.12%，為去年7月以來首次按月收縮。6月服務業生產指數按年增4.7%，較5月降0.1個百分點，商品零售額按年增1.5%，較5月降2.1個百分點。多個主要消費類別按年較5月轉跌，家電、服裝消費分別跌7.6%和1.9%，汽車消費跌幅加快1.8個百分點至4.4%。匯豐報告指出，今年消費總額有「618」網購減價活動影響，而近期假期人均消費不及疫前，顯示消費者信心持續疲弱，雖然有舊換新補貼幫助耐用品消費，但需更多措施提振消費信心。

首6個月固定資產投資按年增3.9%，符合市場預期，較首5個月增速降0.1個百分點，按月增0.21%，較5月增速加快0.18個百分點。房地產投資按年下跌幅度不變（見另文），民企投資維持按年僅增0.1%，首6個月基建投資按年增5.4%，較首5個月降0.3個百分點。不過製造業投資續有9.5%高增長，汽車投資增速反彈至6.5%。6月工業增加值增5.3%，高於預期的5%，次季產能利用率亦回升。

華僑銀行：下半年靠政策支持

華僑銀行香港經濟師姜靜表示，上半年內地增長動力以外需為主，房地產繼續拖累增長，消費在第二季因基數提高後更顯疲弱。除了企業和居民信心較弱，上半年內地政府財政支出未達預算的三成，債券發行亦較去年緩慢，顯示財政政策尚未發力。該行現時尚未調整今年內地GDP增長5%的預期，她指下半年表現依靠政策支持，需觀察三中全會有否推出實際而有力的財政刺激措施，以及貨幣政策在9月美國開始減息後進一步寬鬆，相信次季經濟數據會促使官方加強刺激。

穆迪分析經濟學家Harry Murphy Cruise認為，三中全會不會有太大的政策轉向，預期當局將溫和調整政策，向房地產和個人提供小量支援。