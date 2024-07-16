內房開發投資額 維持按年跌一成

一線城市新房價跌幅擴至3.7%

1至6月份房屋新開工面積3.8億平方米，下降23.7%。其中，住宅新開工面積2.77億平方米，下降23.6%。房屋竣工面積2.65億平方米，下降21.8%。樓價方面，6月份一線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.5%，降幅比5月收窄0.2個百分點；按年則下降3.7%，降幅比5月擴大0.5個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.7%，降幅與5月相同，三線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.6%，降幅比5月收窄0.2個百分點；按年比較方面，二、三線城市新建商品住宅銷售價格，按年分別下降4.5%和5.4%，降幅比5月分別擴大0.8個百分點和0.5個百分點。

國家統計局新聞發言人表示，政策效應逐漸釋放，市場活躍度有所提升。上半年全國新建商品房銷售面積、銷售額按年分別下降19%及25%，降幅比1至5月份收窄1.3個百分點及2.9個百分點；房屋新開工面積、房地產開發企業到位資金降幅也有所收窄。

據住建部等相關部門了解所知，近幾個月二手房網簽面積按年也有所增長，一線城市6月份成交面積按月增長較快。上半年，房地產「三大工程」拉動房地產開發投資0.9個百分點。不過，目前房地產相關指標仍在下降，房地產市場仍處在調整轉型過程中。