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港股挫277點險守萬八 金礦股受捧

標籤：經濟

【明報專訊】中國經濟「三頭馬車」數據表現參差，第二季GDP增長4.7%遜預期，恒指早段低開後跌幅逐步擴大，一度跌近350點，失守18,000點關口；資金流入避險資產，金礦股有支持。分析預期，三中全會閉幕前港股將較淡靜，料於18,000點水平上落，如有利好政策出台，有望重上18,500點。

成交減至911億 北水淨買大增至49億

恒指昨低開91點後最多跌346點，收市仍跌277點或1.52%，報18,015點；國指跌110點或1.7%，報6421點；恒生科技指數收報3672點，跌2.9%。

港股跌市下成交亦明顯縮減，全日成交金額911億元，不過北水趁機撈底，昨日合計淨流入48.71億元，較上個交易日急增逾27倍，流入量佔大市成交比率升至近一個月高位，累計已連續第14日流入港股。

重磅科網股普遍回吐，阿里巴巴（9988）收市跌2.23%至76.65元，騰訊（0700）亦跌1.7%至390.2元，百度（9888）更跌5.6%。二線科網股沽壓較大，嗶哩嗶哩（9626）急挫8.1%至125.5元，商湯（0020）及微盟（2013）齊跌逾3%，金蝶（0268）收報6.74元，跌12.47%。新能源車股亦受壓，小鵬（9868）收市跌4.5%至32.9元，理想（2015）亦跌逾4%。

特朗普遇襲後資金流入避險資產，金價企穩2400美元水平，金礦股更逆市齊升，紫金（2899）收市升0.57%至17.68元，招金（1818）及山東黃金（1787）分別升1.87%及2.3%。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑指出，特朗普事件對港股影響不大，昨日跌市較預期多，主要受內地經濟數據影響，以及上周五恒指偷步先升逾400點，惟經濟表現未如理想，且未知三中全會有否利好政策出台，因此有投資者先沽為上。

分析：三中全會閉幕前 港股淡靜

他表示，內地經濟數據表現疲軟已近乎完全反映在股市，昨日成交縮至900億元相信沽壓不大，未來兩日股市將較為淡靜，料於18,000點水平上落，短期就視乎美股表現，以及三中全會期間會否推出利好的改革方案，如有好消息或可上試18,500點水平；一旦未見政策出台，港股將由利淡消息主導。