平保擬發換股債 據指籌273億 彭博：將同時配股 分析料股價短期受壓

明報記者 江陵凱

平保公告指建議CB發行未必會落實，至公告刊發時仍未就CB發行訂立最終協議。惟一旦落實，將是今年繼京東（9618）打響頭炮發行CB抽水後，再有藍籌股平保擬加入發CB行列。若按彭博引述消息指發行規模達35億美元，則只僅次於阿里巴巴（9988）的45億美元（見表）。

據報息率0.375厘至0.875厘

據彭博報道，CB換股價約為溢價25%至30%；每半年付息一次。留意是次平保表示擬發CB外，報道亦指平保將同時配股，務求為機構投資者作風險對冲。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，料有關舉動對平保的股價帶來短期壓力，除因發CB將出現潛在的攤薄效應外，是次平保亦傳出配售股份，為機構投資者作對冲。但長期仍需留意實際換股價和票息等條款內容，以及公司的基本因素。溫傑續指出，相信平保是次發行CB所帶來的沽壓，不會蔓延至港股大市，因大市表現更受其他宏觀因素影響。至於近月中資股發CB潮會否擴展至其他內險股時，溫傑認為只是個別公司融資需要，難以一概而論，但相信平保等大型公司發行CB能起指標性的作用。

富瑞：每股盈利或被攤薄3%

富瑞證券發表報告指出，若按彭博先前報道平保將發行35億美元CB，票面息率介乎0.375厘至0.875厘，以及其轉換溢價為25%至30%，富瑞預計將分別為每股淨值及每股盈利，帶來1%及3%攤薄影響，該行維持平保目標價53元及「買入」評級。