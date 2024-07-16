卓悅陳健文：沒被斬倉 押股無遭轉名

他指出，公司此前已經因應股價波動刋發公告解釋，希望投資市場不用驚恐，並期望讓投資市場見到業務的爆發點。他並強調所抵押的股份沒有被轉名，他亦會與股東之一的遠東發展（0035），以及承押他股份的商人劉智遠旗下的薈萃國際（8141），探討開拓市場及更多合作機會。

開奧特萊斯旗艦店

擬轉型跨境銷售

有見現時南下的內地旅客減少及消費模式改變，陳健文指出，與其守株待兔，倒不如試開奧特萊斯旗艦店，提供免費場地讓商戶招徠旅行團、供KOL揀選，並藉此供商戶測試會員對商品的反應。現時該店會提供最少3個月免場租，讓商戶測試產品銷售、分類及定價。商戶寄售的貨品除了集團過往重點發展的美妝產品之外，他說將來還有空間開拓紅酒、點心、新鮮蔬菜等。集團兼藉此進一步開發對商戶的跨境物流管家服務，冀助商戶處理好稅務、銷售及物流流程。卓悅在過程中賺取存倉費及協助銷售服務費。這相比過往開店只覆蓋4300個品種的貨品，現增至服務40萬個品種貨品。

保留港自由行區店舖

在發展面向內地市場的跨境銷售方面，他稱，卓悅首站會在廣州黃埔國際保稅合作區，甚至在地鐵的銷售機提供跨境銷售平台，冀實現T+0模式銷售。他們亦正和快樂購洽商合作，並在此前嘗試進行數次直播測試反應。至於本業的美妝零售店業務方面，他表示：「在香港自由行普及的區域會保留店舖，並會因應自由行恢復程度而調整店舖數目。」