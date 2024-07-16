高盛上季賺237億 急增1.5倍 大炒「特朗普交易」行情 道指標指破頂

特朗普遇襲有驚無險，市場押注其重返白宮的機會增加。由於特朗普鼓吹放寬監管、減稅、減息，並增加財政支出，其政策理念有助推動「特朗普交易」行情，刺激普遍銀行股、油企、私人監獄、信用卡公司及健康保險企業等股價上漲。在美聯儲主席鮑威爾凌晨向華盛頓經濟俱樂部發表講話前，美股三大指數早段上漲，道指升逾300點創新高，與標普500指數齊創新高，納指升近1%。

特斯拉（Tesla）（美：TSLA）股價早段升逾6%，其行政總裁馬斯克在特朗普被槍擊後，表態「全力支持」其參選。特朗普支持虛幣的立場，亦推動比特幣昨晚升穿6.3萬美元關口，虛幣及區塊鏈相關的股票早段價格上揚，美國主要虛幣交易所Coinbase（美：COIN）早段股價升一成。不過由於特朗普被認為不大支持環保事業，可再生能源板塊早段下挫。

銀行監獄股做好 再生能源股挫

市場人士指出，倘特朗普在大選取得明顯勝利，將減少不確定性，對風險資產有利。此外，市場預計特朗普重新執政將帶來更多關稅和財政支出，可能會刺激通脹，令長期國債價格下跌，債息上升。美國10年期國債孳息率早段升至4.24厘，較上周五收報4.186厘顯著上升。美國30年期國債孳息率早段高見4.478厘，是今年1月以來首次高於兩年期國債孳息率。Equiti Capital UK首席宏觀經濟學家Stuart Cole預期，美國國債孳息率曲線在中期內可能變得陡峭。

高盛第二季收入按年增長17%至127.3億美元，這主要由於資產及財富管理業務及投資銀行費用增加。 高盛第二季的投行費用按年增長21%，為併購提供諮詢而賺取的費用按年增7%，而債務及股票承銷收入分別增長39%及25%。不過高盛的投行收入增長，仍遠不及主要同業。上周公布業績的摩根大通（美：JPM）及花旗（美：C），第二季的投行收入分別按年增長46%及60%。

貝萊德停播槍手克魯克斯有份廣告

《金融時報》引述知情人士稱，高盛已向美聯儲提出上訴，質疑其最新壓力測試所假設的一系列惡劣情境下，高盛的貸款損失將超過400億美元，將迫使其持有更多資本。

全球最大基金管理公司貝萊德（BlackRock）（美：BLK）昨公布，第二季長期投資基金吸引了510億美元的客戶資金，令其資產管理規模達到10.6萬億美元創新高。貝萊德第二季調整後每股凈利潤按年增長12%至10.36美元，勝於預期。

此外，貝萊德周日表示，企圖刺殺特朗普的20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks），曾無償出現於2022年的貝萊德廣告。貝萊德將向調查機構提供廣告片段，並停播該廣告。

（綜合報道）

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