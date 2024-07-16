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蘋果印度收入增33%新高 iPhone佔逾半

【明報專訊】蘋果（美：AAPL）將製造及銷售重心轉移印度的策略奏效。彭博引述消息人士稱，在截至今年3月的一年內，蘋果在印度市場的收入按年急增約33%至接近80億美元創新高，其中iPhone收入佔一半以上，標誌着蘋果在吸引印度用戶方面取得顯著進展。

摩根士丹利看好蘋果的AI業務有助推動iPhone等設備銷售，並將蘋果評為「首選股」（top pick），並將其目標價上調至273美元。蘋果股價早段升逾2%至237.23美元創新高。

帶動股價早段升2%破頂

蘋果並未在財報披露印度市場的收入，但該公司需向印度當局匯報印度市場的年銷售額。蘋果未就印度的銷售數據置評。

根據市場研究機構Counterpoint的數據顯示，在印度市場的6.9億部正使用的智能手機當中，iPhone市佔率僅3.5%，而蘋果正爭取在這個由低端Android手機主導的市場擴大份額。

市場研究機構IDC的報告指出，iPhone第二季全球出貨量按年增長1.5%至4520萬部，相比首季出貨量的9.6%按年跌幅，最新數據反映減價促銷等措施正有助銷售恢復穩定。iPhone次季的全球出貨量市場份額為15.8%，排名第二，僅次於三星的18.9%。全球智能手機第二季總出貨量按年增長6.5%至2.85億部。

（綜合報道）

[國際金融]