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黃雯怡：知行汽車收入增長看好

【明報專訊】上周公布美國6月通脹數據全面降溫，加上聯儲局官員言論偏鴿派釋放減息預期，拖累美匯指數轉弱，港股則在科技股及地產股帶動下一度走強。不過，美國總統候選人特朗普意外遇襲事件增加市場避險情緒，同時也加大市場押注特朗普概念股，港股昨回落，資金停泊至黃金等避險類股份。

中國昨公布第二季度GDP數據遜預期，消費疲弱，房價進一步受壓。市場關注本周召開的三中全會，是否有超預期的改革政策。目前較明確的有財稅政策改革，以應對地方政府賣地收入銳減情况，同時預計對高端消費品擴大徵稅，或有利免稅概念股。市場亦關注深化市場化改革政策，以及對房地產是否有新支持。在三中全會政策消息未公布之前，恒指料續在18,000點左右爭持。

近期百度（9888）旗下無人駕駛出行服務平台蘿蔔快跑，訂單量大幅增長，引發市場關注。另此前浦東發布消息，在2024年世界人工智能大會上，上海發放了首批無人駕駛智能網聯汽車示範應用許可，內地自動駕駛商業化發展將提速。知行汽車（1274）作為自動駕駛解決方案提供商，專注於自動駕駛領域控制器，擁有已商業化的L2級至L2+級自動駕駛解決方案，除了和吉利（0175）深度合作，受惠於極氪汽車的強勁訂單增長，公司與長城（2333）、奇瑞、東風（0489）等多家知名汽車製造商也建立合作關係。2023年公司全年實現收入12.16億元（人民幣，下同），絕大部分來自於自動駕駛解決方案及產品，毛利1.21億元，較2022年同期增長9.39%，毛利率提升1.6個百分點至9.94%，歸母淨虧損大幅縮窄43%。

近年來，公司深耕內地市場之外，亦積極開拓海外市場，2023年10月在德國設立了附屬公司，主要負責歐洲自動駕駛方案業務，開拓歐洲市場。預期隨着自動駕駛商業化進程加快，知行汽車今年收入增長有望提速，建議關注。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]