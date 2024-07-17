特朗普效應美元強 恒指跌287點失萬八

北水淨流入逾61億 1個月高

恒指昨日低開170點，其後走勢反覆向下，並以全日最低位收市，報17,727點，跌287點，是7月10日以來的收市低位。恒指連跌兩日，累跌565點。國指及科指也跌逾1%分別報6316點和3622點。大市成交金額942億元，較上日增加3.4%。北水淨流入61.26億元，較上日增加25.7%，是6月20日以來最多，北水流入佔大市成交比例，亦同步見近1個月高。北水昨淨買入最多的個股是騰訊控股（0700），達12.88億元；其次是盈富基金（2800）及中國移動（0941）；淨賣出最多的個股是港交所（0388），淨沽達3.25億元。

消委測試報告事件 農夫山泉再挫2.8％

重磅科網股受壓，騰訊挫3.1%收報378元；美團（3690）及阿里巴巴（9988）跌逾1%收117.5報元及75.5元；京東（9618）跌2.1%收報104.5元。金融股普遍捱沽，平保發換股債集資35億美元，全日插5.4%收報34.1元，為表現最差藍籌；友邦（1299）挫3.2%收報53.6元；港交所（0388）跌2.3%收報241.8元。

農夫山泉（9633）向消委會發律師函，指樽裝水檢測報告存三大錯誤，要求澄清及道歉。股價繼周一挫近4.6%後，昨再跌2.8%，收報32.55元，兩個交易日累計蒸發逾128億元。手機設備股逆市升，舜宇（2382）升6.9%收報52.3元，為表現最佳藍籌；高偉電子（1415）升5%收報25.15元。

獨立股評人郭思治表示，港股連跌兩日，成交亦淡靜，現時市場沒特別利好消息，故料後市反覆偏軟，短期有機會試本月低位17,376點，若跌穿，可能會回落到萬七點。市場本憧憬三中全會有更多政策出台，但暫時仍未有消息，加上內地樓市、經濟及消費下跌，亦令市場審慎。上周港股曾升至萬八點以上，但成交不配合，顯示市場資金不追貨，投資者宜持現金為上。