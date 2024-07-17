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憂發CB攤薄 平保股價跌逾半成

標籤：經濟

【明報專訊】平安保險（2318）宣布擬發行可換股債（CB）集資35億美元，初始轉換價為每股H股43.71元（可予調整），較周一收市價36.05元溢價21.3%，若悉數轉換且不再發行其他股份，債券將可轉換為約近6.3億股轉換股份，相當於經擴大後已發行H股數目的7.7%及已發行股本的3.3%。市場聚焦增發新股的攤薄效應，平保股價昨大跌逾半成。

路透稱獲數倍超額認購

平保昨日股價受壓，收市跌5.4%至34.1元，成交43.2億元。集團指出，集資所得款項將滿足集團未來以金融為核心的業務發展需求，用於補充集團的資本需求；支持醫療、養老新戰略發展的業務需求；以及一般公司用途。據路透社昨晚報道，平保發行的可轉債獲得數倍的超額認購，約100個投資者認購，當中20個最大型的投資者已認購超過70%的債券。

 大行高盛認為，平保發行的CB票面利率為0.375厘至0.875厘，與京東（9618）、阿里巴巴（9988）及攜程（9961）所發行的CB利率相若，對平保而言是低成本融資。該行又稱，與公司的年度派息相比，平保今次發行的CB規模適中，核心償付能力充足率有望提升3個百分點至160%，相信潛在攤薄影響有限，維持「買入」評級和55元目標價不變。