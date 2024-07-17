瑞銀指倘美徵60%關稅 中國GDP增速將降2.5個百分點

指中國報復或加劇關稅影響

瑞銀的預測前提是部分貿易透過第三國轉移、中國不會採取反制措施，以及其他國家不會跟隨美國做法。該行表示，假設美國實施新關稅後，拖累中國GDP增長有一半是來自出口減少，其餘則是來自消費和投資受到打擊。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，隨時間推移，中國透過出口至其他經濟體和在當地生產有助降低美國關稅上漲的影響，但同時存在其他國家提高對中國進口產品關稅的風險。據中國最新的6月出口數據顯示，以美元計價出口升幅擴大，升8.6%，貿易順差擴大至990億美元，創1990年有紀錄以來的新高。同時，歐盟已向中國出口的純電動車徵收額外關稅，計及原本10%關稅，最多可向指定中國車企徵收48%關稅。

瑞銀報告又提到，中國報復行動或會加劇關稅的影響，進一步推高進口成本。即使關稅最終下跌，但目前爆發貿易戰的風險及不確定性，已足以令美國企業減少對中國商品服務的採購。

料明年GDP增4.6%

後年增4.2%

該行預計，中國明年GDP增長4.6%，2026年將增長4.2%。儘管中央出台一些刺激措施以反制任何關稅所造成的影響，這兩年的增長率仍可能降至3%。瑞銀稱，中國政府可能採取財政措施和寬鬆貨幣政策，以減輕關稅大幅上漲的影響，資金可能來自於發行特別國債，人行亦可能會讓人民幣貶值5%至10%。