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港交所將公布打風「包底」經紀名單 日均待結算金額需低於1.2億

標籤：經濟

【明報專訊】港股「打風不停市」安排將於9月23日實施，港交所 （0388） 旗下不同業務單位，向市場參與者發出相關準備資料。港交所將會公布需要交易所「包底」的經紀名單，而其日均待結算金額需低於1.2億元。根據「打風不停市」安排，券商若需要額外時間完成有關的營運準備，可申請支援措施；支援措施期為9月23日至12月31日。

有交易限制 只可減倉平淡倉

通告指出，為提高市場透明度，港交所將公布需要結算「包底」支援措施的合資格券商名單，以及其他已聲明未完全準備好進行惡劣天氣交易的券商名單。

通告亦列出，獲提供支援措施的聯交所結算參與者的資格要求，包括其結算金額不得對香港結算構成重大風險，以2023年標準，即是日均待收取持續淨額交收數額不多於1.2億元的結算參與者。他們亦需要證明其對支援措施有合理需求，並概述其在支援措施完結時，計劃如何在惡劣天氣交易日提供結算服務。

為確保港交所風險管理安排的穩健性，合資格獲提供支援措施的券商在惡劣天氣交易日，亦有一定交易限制，包括只可減倉、平倉，以及為沽空股份買入正股平淡倉。

券商若需要申請支援措施，須於7月29日或之前申請，港交所會在8月2日或之前公布申請結果。所有券商須於8月30日或之前向港交所申報是否準備就緒。港交所並將於8月24日舉行非強制的實習環節

下月2日或之前公布申請結果

證券及期貨專業總會會長陳志華表示，公布需要「包底」的經紀名單，雖以提高透明度及投資者保障為理由，但卻會帶來「標籤」有需要支援券商的效果。至於其日均待結算金額需低於1.2億元，他認為是合理，因港交所亦不想冒太大風險，以現時每日成交約1200億元計，相等如0.1%，風險很低。至於相關經紀只可減倉、平倉等，他認為，這對券商的營運風險及投資者保障是好事。而容計沽空平倉是很重要，因為萬一有「挾倉」活動，必須要平倉，否則會連累券商。

明報記者