保聯會：與政府研吸險企總部搬回港

她表示該會正與港府溝通研究吸引保險公司，特別是產險公司將其總部搬回香港。

保聯會壽險總會主席林嘉言表示，本港大部分大型保險公司為海外註冊，相信當中亦有部分大型保險公司會支持公司遷冊回港制度。

他解釋，大部分保險公司業務僅限於香港，而保險公司將其總部搬回香港其中一個好處為可減少於其他地區的財務及合規申報工序，如認識你的客戶（KYC）、防洗錢（AML）等，而該會亦支持有關新遷冊制度的推行。

許金桂補充，過往有部分保險公司將其總部搬至新加坡，有關保費收入亦計算於總部所在地的新加坡在內、而非香港，造成本港保險市場萎縮及人才流失的惡性循環。

「港車北上」相關保單量不足1萬

「港車北上」推出約一年多，許金桂表示，目前有約6.9萬輛港車完成登記，而內地及香港設「等效先認」措施，令港保單受保範圍擴大至內地的交通強制保障制度內。他提到，本港現時約有21家保險公司提供相關理險服務，惟相關保單數量不足1萬，原因或因港人投保內地、購買內地交通強制保險有關，同時或因港保險公司有關宣傳不足。

劉佩玲稱，港人或急於北上及方便等原因而投保內地，惟內地的第三者保障金額僅為20萬元人民幣，相較香港的1億港元差距較大。